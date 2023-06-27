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АНАЛІТИКА

Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive

14:14 27.06.2023 |

Транспорт

Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive

 

Компанії використовуватимуть фабрику Suzuki в центральній Японії для виробництва літаючого транспорту і планують розпочати виробництво приблизно навесні наступного року.

Компанія Suzuki уклала угоду з японським виробником літаків SkyDrive щодо виробництва «літаючих автомобілів».

Компанії використовуватимуть фабрику Suzuki Group у центральній Японії для виготовлення електричних літальних апаратів із вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) і планують почати виробництво приблизно навесні наступного року, йдеться в заяві SkyDrive.


За словами автовиробника, SkyDrive створить дочірню компанію, а Suzuki допоможе з підготовкою до виробництва, включаючи залучення кадрів.

Основними акціонерами SkyDrive є торговий дім Itochu, технічна компанія NEC і підрозділ енергетичної компанії Eneos Holdings.

У березні минулого року дві компанії підписали угоду про об'єднання в дослідженнях, розробці та маркетингу літаючих автомобілів.

За матеріалами: motorcar.com.ua
 

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