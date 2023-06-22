Японський бренд Mitsubishi представив новий хетчбек Colt, який фактично є ребрендинговим Renault Clio.

На початку 2022 року Mitsubishi оголосила, що продаватиме в Європі перероблені версії Renault Captur і Clio. Перший дебютував як «новий» ASX у вересні минулого року, а тепер до нього приєднався еквівалент Colt. Подібно до того, як невеликий кросовер збирається Renault на іспанському заводі в Вальядоліді, хетчбек збиратиметься компанією з діамантовим логотипом у Бурсі (Туреччина).





Colt 2024 року заснований на нещодавно оновленому Clio і є очевидним прикладом ребрендингу. Є деякі незначні зміни в решітці, бамперах і ліхтарях, але по суті це та сама машина.

Інтер'єр практично ідентичний, за винятком іншого логотипу на кермі та видалення французького прапора на панелі приладів з боку пасажира.

Салон можна оснастити 7-дюймовим сенсорним екраном або 9,3-дюймовим дисплеєм, якщо оновити його до більшої інформаційно-розважальної системи. Є два порти USB, панель для бездротової зарядки та звукова система Bose з дев'ятьма динаміками та сабвуфером.

За додаткову плату водій отримує 7-дюймову панель приладів або більший 10-дюймовий екран. Також можна знайти такі дрібниці, як підігрів керма, двосвітлодіодні фари, 360-градусні камери, обігрів дзеркал і, в основному, усі комплекти безпеки, які можна замовити для Clio.

Подібно до того, як ASX 2023 року успадкував силові агрегати від Captur, субкомпактний хетчбек отримав моторну лінійку від Clio, яка також поділяється з Dacia Sandero.

Базова версія оснащена атмосферним 1,0-літровим трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 66 кінських сил (49 кіловат) і 95 ньютон-метрів крутного моменту.

Далі йде 1,0-літровий двигун із турбонаддувом, і потужність зросте до 90 к.с. (67 кВт) і 160 Нм.

На вершині діапазону знаходиться атмосферний 1,6-літровий гібрид із сумарною потужністю 141 к.с. (105 кВт). ДВЗ має 148 Нм, тоді як електродвигун забезпечує 205 Нм. Крім того, що він найощадливіший із трьох, він також найшвидший, розганяючись до 100 км/год за 9,3 секунди.

Mitsubishi зазначає, що моделі з турбонаддувом потрібно 12,2 секунди, щоб завершити спринт, тоді як базовій версії потрібно 17,1 секунди. Максимальна швидкість становить лише 160 км/год для варіанту початкового рівня, в той час як турбонаддув і гібрид можуть розвивати 180 км/год.

Гібридна модель і версії, оснащені електронним стоянковим гальмом, отримують задні диски, але інші задовольняться барабанними гальмами. Також базова модель пропонує п'ятиступеневу механічну коробку передач, що міняється на шестиступеневу для версії з турбонаддувом.

Гібрид отримав автоматичну коробку передач, акумуляторну батарею ємністю 1,2 кВт-год і систему рекуперації енергії гальм. Розмір коліс варіюється від 15-дюймових сталевих до 17-дюймових легкосплавних.

Renault розпочне виробництво Mitsubishi Colt у вересні, а вихід на ринок запланований на цю осінь.



