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АНАЛІТИКА

Lexus представив трирядний позашляховик TX

13:20 21.06.2023 |

Транспорт

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Коли Lexus випустив п'яте покоління RX у 2022 році, трирядний RX L не з'явився. Це залишило автовиробника без найменшого позашляховика з трьома рядами, але сьогодні ця прогалина заповнена з появою TX


Lexus TX матиме три доступні силові агрегати на момент запуску. TX 350 використовуватиме 2,4-літровий рядний чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, який розвиває 275 кінських сил. Він доступний у конфігураціях з переднім і повним приводом. TX 500h, доступний тільки з Direct4 AWD і в комплектації F Sport Performance, оснащений 2,4-літровим гібридним силовим агрегатом, який видає 366 к.с. У TX550h+ використовується 3,5-літровий гібрид V6, який виробляє 406 к.с., і запропонує приблизно 53 км пробігу на чисто електричній тязі.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Lexus розробив TX з використанням аеродинамічних переваг від нової «Unified Grille». Дизайнери поєднали вузькі фари з тонким оздобленням спереду. Ззаду під брендом Lexus тягнеться L-подібна світлова смуга на всю ширину.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 Lexus TX 350 Luxury

Новий Lexus TX надійде в продаж у чотирьох комплектаціях: Standard, Premium, Luxury і F Sport Performance.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Двадцятидюймові колеса є заводськими специфікаціями для Standard, Premium і Luxury. Lexus запропонує 22-дюймові варіанти для TX 350 Luxury, які є стандартними для 550h+. Комплектація 500h F Sport також має 22-дюймові диски з ексклюзивним дизайном.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Залежно від комплектації, він буде доступний в одному з семи кольорів кузова. Кольори: Cloudburst Gray, Wind Chill Pearl, Caviar, Matador Red Mica, Nightfall Mica, Incognito та Celestial Silver Metallic.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Усередині Lexus пропонує доступний 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та проекційний дисплей. Бездротові Apple CarPlay і Android Auto є стандартними. Клієнти можуть отримати опціональну звукову систему Mark Levinson із 21 динаміком, яка доступна для всіх комплектацій. Кросовер має сім розеток для зарядки і три розетки для живлення.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Доступні капітанські крісла другого ряду або розкладна лава 60/40. Двомісна компоновка пропонується зі знімною центральною консоллю другого ряду. TX базується на платформі GA-K, яка також лежить в основі нового Toyota Grand Highlander. Є певна схожість у зовнішньому та внутрішньому стилях.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Новий TX більший за RX L 2022 року. Це означає значно більшу місткість позашляховика.

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Lexus представив трирядний позашляховик TX

 

Lexus представив трирядний позашляховик TX
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Lexus
 

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