Lexus представив трирядний позашляховик TX

Коли Lexus випустив п'яте покоління RX у 2022 році, трирядний RX L не з'явився. Це залишило автовиробника без найменшого позашляховика з трьома рядами, але сьогодні ця прогалина заповнена з появою TX





Lexus TX матиме три доступні силові агрегати на момент запуску. TX 350 використовуватиме 2,4-літровий рядний чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, який розвиває 275 кінських сил. Він доступний у конфігураціях з переднім і повним приводом. TX 500h, доступний тільки з Direct4 AWD і в комплектації F Sport Performance, оснащений 2,4-літровим гібридним силовим агрегатом, який видає 366 к.с. У TX550h+ використовується 3,5-літровий гібрид V6, який виробляє 406 к.с., і запропонує приблизно 53 км пробігу на чисто електричній тязі.

Lexus розробив TX з використанням аеродинамічних переваг від нової «Unified Grille». Дизайнери поєднали вузькі фари з тонким оздобленням спереду. Ззаду під брендом Lexus тягнеться L-подібна світлова смуга на всю ширину.

Lexus TX 350 Luxury

Новий Lexus TX надійде в продаж у чотирьох комплектаціях: Standard, Premium, Luxury і F Sport Performance.

Двадцятидюймові колеса є заводськими специфікаціями для Standard, Premium і Luxury. Lexus запропонує 22-дюймові варіанти для TX 350 Luxury, які є стандартними для 550h+. Комплектація 500h F Sport також має 22-дюймові диски з ексклюзивним дизайном.

Залежно від комплектації, він буде доступний в одному з семи кольорів кузова. Кольори: Cloudburst Gray, Wind Chill Pearl, Caviar, Matador Red Mica, Nightfall Mica, Incognito та Celestial Silver Metallic.

Усередині Lexus пропонує доступний 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та проекційний дисплей. Бездротові Apple CarPlay і Android Auto є стандартними. Клієнти можуть отримати опціональну звукову систему Mark Levinson із 21 динаміком, яка доступна для всіх комплектацій. Кросовер має сім розеток для зарядки і три розетки для живлення.

Доступні капітанські крісла другого ряду або розкладна лава 60/40. Двомісна компоновка пропонується зі знімною центральною консоллю другого ряду. TX базується на платформі GA-K, яка також лежить в основі нового Toyota Grand Highlander. Є певна схожість у зовнішньому та внутрішньому стилях.

Новий TX більший за RX L 2022 року. Це означає значно більшу місткість позашляховика.