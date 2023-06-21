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АНАЛІТИКА

Honda представила новий кросовер Elevate

12:46 20.06.2023 |

Транспорт

Honda представила новий кросовер Elevate

 

Японська марка Honda продовжує готувати для різних ринків відмінні моделі. Незважаючи на те, що у Honda вже є HR-V, ZR-V і менш відомий BR-V, вона запускає інший маленький кросовер в Індії.video=

Нова версія Elevate має глобальні перспективи після запуску в найбільш густонаселеній країні світу пізніше цього року. Кросовер пропонується з бензиновим двигуном, але електроверсія з'явиться протягом наступних трьох років.

Honda представила новий кросовер Elevate

 

Виходячи з того, як в Індії транспортні засоби класифікуються залежно від їх розміру, Elevate технічно є кросовером середнього розміру. Однак його довжина становить лише 4312 міліметрів, тому в Європі він буде позиціонуватися десь між субкомпактною та компактною моделлю. Новинка в зростаючому портфоліо Honda має ширину 1790 мм і 1650 мм у висоту, а колісна база становить 2650 мм.

Honda представила новий кросовер Elevate

 

Він ближчий за розміром до європейської моделі HR-V, ніж більшої моделі для США, яка також продається в Європі як ZR-V. Honda каже, що він має «сміливий і чоловічий» зовнішній дизайн, а також лідируючу в сегменті вантажну місткість 458 літрів. Обіцяно чудова комплектація системами безпеки, принаймні за індійськими стандартами.

Honda представила новий кросовер Elevate

 

Потужність забезпечується атмосферним 1,5-літровим двигуном i-VTEC потужністю 119 кінських сил (89 кіловат) і крутним моментом 145 ньютон-метрів. Клієнти зможуть вибрати або шестиступінчасту механічну коробку передач, або безступінчасту коробку передач (CVT), що передає потужність на передні колеса. Маленький кросовер технічно пов'язаний з Honda City і пропонує великий дорожній просвіт у 220 мм.

Honda представила новий кросовер Elevate

 

Незважаючи на те, що це бюджетна модель, Elevate можна придбати з вражаючою кількістю обладнання. Переваги варіюються від люка з електроприводом і бездротового зарядного пристрою для смартфона до 10,25-дюймового сенсорного екрана та автоматичного кондиціонера для задніх пасажирів. Honda також оснащує автомобіль розетками 12 В спереду та ззаду, камерою заднього ходу, адаптивним круїз-контролем і широким набором систем безпеки, які входять до комплекту Honda Sensing.

Honda представила новий кросовер Elevate

 

Honda почне приймати замовлення на Elevate у липні, коли й буде оголошено ціни.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Honda
 

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