Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement

Електричний кросовер Skoda Enyaq дебютував з новою силовою установкою потужністю 210 кВт і більшим акумулятором.

Skoda представила комплектацію Laurin & Klement (L&K) для електромобілів Enyaq і Enyaq Coupe, який має більший акумулятор, більше потужності, коротший час заряджання, попередній нагрів акумулятора та найновіше програмне забезпечення компанії для автомобіля, а також кілька зовнішніх і внутрішніх дизайнів й функції, що відрізняють його від інших рівнів комплектації.





Назва комплектації Laurin & Klement походить від імені засновників чеської автомобільної компанії Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента.

Що зміниться?

Новий Enyaq L&K 85 дебютує з силовою установкою потужністю 210 кіловат (282 кінські сили), яка в майбутньому потрапить до інших повністю електричних автомобілів Skoda. Дивно, однак, як задньопривідна, так і повнопривідна версії комплектації L&K мають однакову максимальну вихідну потужність, що, ймовірно, означає, що існує якийсь програмний контролер, щоб обмежити варіант повного приводу з двома двигунами. Раніше Enyaq 80 оснащувався двигуном потужністю 150 кВт (201 к.с.).

Як примітка, седан Volkswagen ID.7 оснащений тим самим агрегатом потужністю 210 кВт у своїй одномоторній версії, але німецький бренд планує випустити більш гарячий варіант GTX, який може використовувати двомоторну установку, а отже можна передбачити ту саму силову установку, що й у новому Enyaq L&K 85, але з більшою потужністю.

Повертаючись до Laurin & Klement, він також оснащений більшим акумулятором, який забезпечує довший запас ходу до 570 кілометрів за циклом WLTP, порівняно з 544 км попереднього Enyaq 80.

Завдяки більш потужним налаштуванням розгін від 0 до 100 км/год тепер майже на дві секунди швидший, ніж раніше, а новому задньопривідному Enyaq потрібно 6,7 секунди для подолання цього спринту.

Крім того, чеські електромобілі мають переваги від системи попереднього підігріву батареї та меншого часу заряджання: 30 хвилин потрібно для досягнення від 10 до 80 відсотків стану заряду (SoC). Попередній підігрівач можна активувати вручну за допомогою перемикача на головному дисплеї інформаційно-розважальної системи автомобіля або він може автоматично вмикатися за допомогою даних навігаційної системи, коли автомобіль прямує до станції швидкої зарядки.

Функція попереднього підігріву батареї є частиною останнього програмного забезпечення автомобіля ME4, яке пізніше цього року стане доступним для всіх варіантів Enyaq.

Додаткові функції

Як і всі версії Laurin & Klement у сучасній лінійці Skoda, Enyaq і Enyaq Coupe мають переваги від розширеного списку стандартних функцій, таких як так звана решітка радіатора Crystal Face, яка підсвічується 131 світлодіодом, повністю світлодіодні матричні фари, 20-дюймові колеса, шкіряна оббивка, передні сидіння з функціями вентиляції та масажу, а також значки L&K на екстер'єрі та інтер'єрі. Крім того, зовні є деталі Platinum Grey і новий інтерфейс користувача для інформаційно-розважальної системи з переглянутою структурою меню.

Крім того, після запуску цього нового рівня комплектації для Enyaq Skoda відмовиться від суфікса «iV» у назвах усіх своїх електромобілів.



