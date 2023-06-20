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Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
22:26 19.06.2023 |
Електричний кросовер Skoda Enyaq дебютував з новою силовою установкою потужністю 210 кВт і більшим акумулятором.
Skoda представила комплектацію Laurin & Klement (L&K) для електромобілів Enyaq і Enyaq Coupe, який має більший акумулятор, більше потужності, коротший час заряджання, попередній нагрів акумулятора та найновіше програмне забезпечення компанії для автомобіля, а також кілька зовнішніх і внутрішніх дизайнів й функції, що відрізняють його від інших рівнів комплектації.
Назва комплектації Laurin & Klement походить від імені засновників чеської автомобільної компанії Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента.
Що зміниться?
Новий Enyaq L&K 85 дебютує з силовою установкою потужністю 210 кіловат (282 кінські сили), яка в майбутньому потрапить до інших повністю електричних автомобілів Skoda. Дивно, однак, як задньопривідна, так і повнопривідна версії комплектації L&K мають однакову максимальну вихідну потужність, що, ймовірно, означає, що існує якийсь програмний контролер, щоб обмежити варіант повного приводу з двома двигунами. Раніше Enyaq 80 оснащувався двигуном потужністю 150 кВт (201 к.с.).
Як примітка, седан Volkswagen ID.7 оснащений тим самим агрегатом потужністю 210 кВт у своїй одномоторній версії, але німецький бренд планує випустити більш гарячий варіант GTX, який може використовувати двомоторну установку, а отже можна передбачити ту саму силову установку, що й у новому Enyaq L&K 85, але з більшою потужністю.
Повертаючись до Laurin & Klement, він також оснащений більшим акумулятором, який забезпечує довший запас ходу до 570 кілометрів за циклом WLTP, порівняно з 544 км попереднього Enyaq 80.
Завдяки більш потужним налаштуванням розгін від 0 до 100 км/год тепер майже на дві секунди швидший, ніж раніше, а новому задньопривідному Enyaq потрібно 6,7 секунди для подолання цього спринту.
Крім того, чеські електромобілі мають переваги від системи попереднього підігріву батареї та меншого часу заряджання: 30 хвилин потрібно для досягнення від 10 до 80 відсотків стану заряду (SoC). Попередній підігрівач можна активувати вручну за допомогою перемикача на головному дисплеї інформаційно-розважальної системи автомобіля або він може автоматично вмикатися за допомогою даних навігаційної системи, коли автомобіль прямує до станції швидкої зарядки.
Функція попереднього підігріву батареї є частиною останнього програмного забезпечення автомобіля ME4, яке пізніше цього року стане доступним для всіх варіантів Enyaq.
Додаткові функції
Як і всі версії Laurin & Klement у сучасній лінійці Skoda, Enyaq і Enyaq Coupe мають переваги від розширеного списку стандартних функцій, таких як так звана решітка радіатора Crystal Face, яка підсвічується 131 світлодіодом, повністю світлодіодні матричні фари, 20-дюймові колеса, шкіряна оббивка, передні сидіння з функціями вентиляції та масажу, а також значки L&K на екстер'єрі та інтер'єрі. Крім того, зовні є деталі Platinum Grey і новий інтерфейс користувача для інформаційно-розважальної системи з переглянутою структурою меню.
Крім того, після запуску цього нового рівня комплектації для Enyaq Skoda відмовиться від суфікса «iV» у назвах усіх своїх електромобілів.
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