Новий Lexus GX дебютував із 389-сильним V6 та комплектацією Overtrail

Новий позашляховик Lexus GX надійде в продаж у США на початку 2024 року.

Lexus GX перейшов у своє третє покоління та замінить поточну ітерацію, дебют якої датується аж 2010 модельним роком. Нова модель має набагато більш виточений та одночасно грубий вигляд, ніж попередня.





Новий GX їздить на рамній платформі GA-F, на якій також побудований LX 600. Він має подвійну поперечну передню підвіску та багатоважільну ззаду. Нова модель оснащена електронним підсилювачем керма, який, як стверджує Lexus, забезпечує покращене керування на дорозі та поза нею. В якості опції є адаптивна підвіска з змінними амортизаторами.

На момент запуску єдиним доступним силовим агрегатом є версія GX 550, яка оснащена 3,4-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, що видає 349 кінських сил та підключається до 10-ступінчастої автоматичної коробки передач.

У таблиці нижче показано порівняння нової трансмісії з моделлю попереднього покоління.



2024 Lexus GX 550 2022 Lexus GX 460 Двигун Twin-Turbo 3.4-liter V6 Атмосферний 4.6-Liter V8 Потужність 349 к.с. 301 к.с. Крутний момент 650 Нм 446 Нм Буксирування 3628 кг 2950 кг Споживання 13,84 л/100 км 13,84 л/100 км Коробка передач 10 АКПП 6 АКПП

Стандартна трансмісія GX включає постійний повний привід і центральний диференціал Torsen з обмеженим ковзанням, що блокується. Роздавальна коробка з електронним керуванням перемикається між 4WD-High і 4WD-Low швидше, ніж у попередній моделі. Версії Overtrail також мають задній диференціал із блокуванням.

Пізніше для GX буде доступна гібридна силова установка, проте Toyota не надала більш конкретну дату дебюту.

Lexus GX 550 Premium

Новий GX зовсім не схожий на попереднє покоління. Він має кутастий кузов із великою кількістю жорстких складок. Велика решітка радіатора Lexus все ще є частиною стилю, але дизайнери пом'якшили її, включивши цей елемент у передню частину. Профіль забезпечує найкращий вигляд через більш вертикальне лобове скло. Задня частина має потужні двері зі склом, яке відкривається окремо, і датчиком удару для автоматичного відкривання.

Lexus GX 550 Premium

Новий GX буде доступний у шести комплектаціях: Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail і Overtrail+. Два останніх варіанти не орієнтовані на бездоріжжя.

Lexus GX 550 Premium

Покупці зможуть отримати GX в 11 кольорах кузова: Eminent White Pearl, Nebula Grey Pearl, Atomic Silver, Incognito, Caviar, Nori Green Pearl і Nightfall Mica. Версії Overtrail і Overtrail+ будуть у двоколірних комбінаціях із чорним дахом і кузовом Atomic Silver, Incognito, Nori Green Pearl або Earth.

Чим відрізняється Overtrail

Оздоблення Overtrail має чорні акценти на крилах і алюмінієву захисну пластину. Ці моделі їздять на 18-дюймових колесах з 33-дюймовими шинами. Ці комплектації доступні з контролем повзучого ходу, допоміжним контролем при спуску та 3D-монітором для місцевості. Електронно-кінетична динамічна система підвіски забезпечує додаткову артикуляцію коліс для кращих характеристик на бездоріжжі. Overtrail+ отримав спеціальні сидіння з функцією масажу та подовженою подушкою.

Моделі Overtrail надійдуть одночасно з іншими рівнями комплектації.

Преміальний салон

Незважаючи на те, що зовнішній вигляд має міцніший дизайн, ніж будь-який попередній GX, дизайнери віддали перевагу розкоші в салоні.

Новинка пропонує 12,3-дюймову цифрову панель приладів, тоді як існуюча модель має аналогові датчики з маленьким екраном посередині. Дисплей інформаційно-розважальної системи збільшився до 14,0 дюймів проти 10,3 дюйма на даний момент. Програмне забезпечення підтримує бездротові Apple CarPlay і Android Auto. Є диски для регулювання температури і гучності звуку. Кнопки керування роздавальною коробкою та диференціалами знаходяться позаду перемикання передач на центральній консолі. Проекційний дисплей є опцією.

Новий Lexus GX доступний у двох конфігураціях сидінь. Шестимісна компоновка має капітанські крісла для другого ряду. Семимісне планування отримує лавку. Стандартні передні крісла мають підігрів і вентиляцію. Другий ряд опційно має підігрів.

Всередині оббивка поєднує напіванілінову шкіру та NuLuxe у кольорах Black, Dapple Gray та Saddle Tan. Моделі Overtrail поєднують колір Black and Olive або Chateau and Olive.

Скільки коштуватиме?

Наразі жодної інформації про ціни на Lexus GX 2024 року не оприлюднено. Поточна модель починається з 59 775 доларів. Коли Lexus представив LX 600 у 2022 році, ціна насправді була трохи нижчою, ніж модель 2021 року.

Враховуючи ці фактори, навряд варто чекати значних змін у ціні нового GX порівняно з поточною.

Торік Lexus продав 29 945 екземплярів GX. Це на 7,9 відсотка менше з 32 509 одиниць у 2021 році.