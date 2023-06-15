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АНАЛІТИКА

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

23:04 14.06.2023 |

Транспорт

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер
 

Преміальний бренд Lexus представив кросовер LBX із 134 гібридними кінськими силами, який є люксовою версією Toyota Yaris Cross.

Чутки про преміальний Yaris Cross ходили роками, і тепер Lexus LBX офіційно представлений. Розташований нижче UX і слугуючи новою моделлю базового рівня, крихітний кросовер є непрямою заміною неіснуючого хетчбека CT. Він базується на тій самій платформі GA-B, що й модель Toyota, але має інший стиль, щоб краще відповідати мові дизайну Lexus як усередині, так і зовні


Довжина LBX становить 4190 міліметрів, ширина - 1825 мм, висота - 1545 мм, а колісна база - 2580 мм. Компактний Lexus із 18-дюймовими колесами в стандартній комплектації насправді трохи більший за Yaris Cross і важить 1280 кілограмів.

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Він пропонуватиметься з вибором між переднім і повним приводом, причому всі конфігурації поставлятимуться виключно з безступеневою трансмісією.

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

В основі LBX лежить гібридна силова установка, заснована на трициліндровому 1,5-літровому бензиновому двигуні. Він виробляє загальну потужність 134 кінські сили (100 кіловат) і максимальний крутний момент 185 Ньютон-метрів. Його достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 9,2 секунди та максимальної тягової здатності 750 кілограмів.

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Усі версії останнього Lexus мають передню підвіску МакФерсон, а задня - торсіонна балка для моделей з переднім приводом і подвійним поперечним важелем, якщо обирати повний привід. Технічні характеристики останнього ще не розголошені, але відомо, що він отримає електричний двигун ззаду.

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Цікаво, що компактний кросовер має алюмінієвий капот, а також литі полімерні колісні арки, пороги та нижні секції дверей для зниження ваги.

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Передньопривідна модель пропонує вантажний об'єм 332 літри із піднятими задніми сидіннями. LBX, оснащений повним приводом, швидше за все, буде менш практичним через додаткове обладнання, встановлене ззаду.

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Lexus зазначає, що не зробив жодних компромісів щодо якості та уваги, хоча це нова модель початкового рівня. LBX є першою моделлю компанії, розробка якої в основному відбувалася в Європі.

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Виробництво заплановано на кінець цього року, а продаж у Європі та на додаткових ринках надійде на початку 2024 року.


Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер

 

Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Lexus
 

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