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У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку
11:42 30.05.2023 |
Китайська верф Qingdao Shipyard передала компанії CMA CGM в експлуатацію перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку.
Про це пише ЦТС.
Судно отримало назву CMA CGM Masai Mara. Довжина контейнеровозу становить 240 м, ширина - 42,8 м, місткість - 5,9 тис. TEU.
CMA CGM Masai Mara оснащений 1,1 рефрозетками та обладнаний, як зазначають у Qingdao Shipyard, інноваційною двопаливною установкою, що працює на аміаку та морському газойлі.
Власник судна - бельгійська судноплавна компанія CMB, оператор - CMA CGM.
Загалом для CMA CGM буде побудовано шість контейнеровозів цієї серії.
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