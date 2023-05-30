BMW представила концепт Touring Coupe

Німецька марка BMW показала концепт Touring Coupe, який зроблений в кузові шутинг-брейк та оснащений рядною «шісткою».

В останні десятиліття BMW виробила звичку виготовляти концептуальні автомобілі для демонстрації на події Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Відповідні приклади, які спадають на думку, включають GINA Light Visionary Model і Gran Lusso Coupe. У 2012 році також був концепт Z4 Zagato, а цього року баварська марка знову відродила Z4 із фіксованим металевим дахом.





На березі озера Комо в Італії був представлений концепт Touring Coupe у кузові шутинг-брейк.

Подібно до попереднього концептуального автомобіля на основі Z4, це єдине у своєму роді творіння, яке віддає данину минулому та має сучасний дизайн. По суті, йдеться про повернення знаменитого Z3 E36/8, відомого як «черевик клоуна». Оскільки BMW каже, що Concept Touring Coupe має рядний шестициліндровий двигун, можна думати про цей автомобіль як про версію Z3 M Coupe 2023 року.

По суті, це Z4 M40i, у якого електрично складаний тканинний дах був видалений, щоб звільнити місце для жорсткого даху з фірмовим виломом Hofmeister. Оздоблене кольором Sparkling Lario з шматочками синього скла, унікальне купе має опуклі задні крила та унікальні колеса. Вони мають розміри 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду, а 20-спицевий дизайн нагадує про жахливо красивий Z8. Також можна помітити сріблясто-бронзові акценти та дещо змінену решітку радіатора з подвійними вертикальними смугами.

У той час як компоновка інтер'єру була в основному перенесена з серійного Z4, салон був прикрашений вишуканою оббивкою від італійської шкіряної майстерні Poltrona Frau. Він має двоколірне покриття з темно-коричневим у верхній частині та світло-сідло-коричневим у нижній частині. Плетена шкіра випромінює вишуканість, водночас нагадуючи нам оригінальну «бейсбольну» оббивку Audi TT.

Як і у випадку з іншими концептуальними автомобілями, представленими на Concorso d'Eleganza Villa d'Este протягом багатьох років, на жаль, немає жодних планів щодо запуску Concept Touring Coupe у виробництво.

Тим не менш, BMW продовжує випускати й унікальні серійні автомобілі, наприклад торішній обмежений випуск 3.0 CSL був по суті оновленим M4 CSL з механічною коробкою передач і додатковою потужністю.



