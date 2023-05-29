Виробник культових жовтих шкільних автобусів Blue Bird відкриває підрозділ для електромобілів, який будуватиме 5000 електробусів на рік

Компанія Blue Bird, яка понад 100 років займається виробництвом шкільних автобусів в США, відкриває «Центр з виробництва електромобілів».
Для цеху відведено площу 4 000 кв.м. на виробничому заводі Blue Bird у Форт-Веллі, штат Джорджія. Згідно з планами компанії, підрозділ допоможе збільшити кількість вироблених електробусів зі 100 до 5 000 на рік.
Тут збиратимуться електричні версії автобусів Blue Bird «Vision» (класичний автобус «Type C» на 77 пасажирів) та «All American» (автобус із пласким передом «Type D» на 84 пасажири). Кожен матиме батарею 155 кВт⋅год та запас ходу 200 км.
Нині в експлуатацію передано близько 1000 електробусів Blue Bird, які становлять всього 6% від загального виробництва компанії. Компанія наразі виготовляє приблизно чотири електричні шкільні автобуси щодня, але сподівається, що з відкриттям нового цеху кількість зросте до 20 автобусів на день.
Blue Bird очікує зростання попиту на електричні шкільні автобуси у найближчі роки. Шкільні округи в США та Канаді вже почали замінювати парк автобусів із традиційним двигуном на повністю електричні, з метою зменшити викиди, заощадити на паливі та покращити здоров'я учнів. В штатах очікують, що продажі електричних шкільних автобусів зростуть через мільярди доларів стимулів, доступних у рамках інфраструктурного плану президента Байдена.
«Ми очікуємо на тисячі додаткових замовлень на електричні шкільні автобуси на суму приблизно $1 мільярд протягом п'яти років», - сказав Філ Горлок, президент і генеральний директор Blue Bird Corporation.
Короткий та фіксований маршрут шкільних автобусів ідеально підходить для електромобілів з обмеженим запасом ходу, а тривалі перерви між дворазовими рейсами надають достатньо часу для підзарядки.
З огляду на великий попит, адміністрація Байдена збільшила грошовий пул (з $500 млн до $965 млн) для програми Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), яка надає знижки за використання екологічних шкільних автобусів. Відповідно до нещодавно запропонованих EPA стандартів викидів парникових газів для великовантажних транспортних засобів, агентство передбачає, що 45% усіх шкільних автобусів, вироблених до 2032 року, будуть електричними.