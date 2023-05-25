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Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
14:23 25.05.2023 |
Преміальний бренд Lexus оновив спортивне купе LC 500 для 2024 модельного року, але його базова ціна теж зросла.
Lexus LC 500 та LC 500h 2024 року отримають серйозні технічні оновлення.
Попередній 10,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, на якій були нарікання, буде замінений на 12,3-дюймовий сенсорний дисплей.
Оновлена інформаційно-розважальна система стандартно оснащена монітором панорамного огляду, який поєднує зображення з передньої, задньої, лівої та правої камер, щоб забезпечити повну перспективу того, що відбувається навколо автомобіля. Він також підтримує подвійний Bluetooth і бездротові версії інтеграції Apple CarPlay і Android Auto.
На додаток до вдосконаленої інформаційно-розважальної системи доступні два нові кольори екстер'єру: Ultrasonic Blue Mica 2.0 і Copper Crest. Також пропонуватиметься додатковий колір оббивки - Dark Rose. Оновлений LC 500 отримав 21-дюймові ковані легкосплавні диски з глянцевим чорним покриттям і металевими акцентами.
LC 500 продовжує використовувати атмосферний 5,0-літровий V8, який розвиває 471 кінську силу. Він дозволяє автомобілю розганятися до 100 км на годину за 4,4 секунди. Єдина коробка передач - 10-ступеневий автомат.
Додатковий спортивний пакет включає задній диференціал підвищеного тертя Torsen, перероблені амортизатори, ефективні гальмівні колодки та оздоблені алькантарою сидіння.
LC 500h має 3,5-літровий V6 з двома електромоторами загальною потужністю 354 кінські сили. Він підключається до чотириступінчастої автоматичної та безступеневої коробки передач, які працюють разом.
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