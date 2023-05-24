Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

Актуальне покоління Hyundai i20 дебютувало у 2020 році, а тепер автовиробник вирішив зробити рестайлінг відповідно до сучасної мови дизайну.

Зміни включають більш гострий вигляд передньої частини та оновлений задній бампер.

i20 доступний у трьох нових кольорах: Lucid Lime Metallic, Lumen Gray Pearl і Meta Blue Pearl. У салоні тепер є пакет кольорів Lucid Lime, який надає салону яскравішого вигляду. Інтер'єр також отримав вертикальну лінію на сидіннях і рельєфні горизонтальні елементи.

Оновлений салон матиме опціональний 10,25-дюймовий дисплей панелі приладів і 10,25-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Налаштування підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Також є панель для бездротової зарядки та стереосистема Bose. Hyundai також замінює лампочки на світлодіоди з різнокольоровим підсвічуванням.

У новинці розширений пакет безпеки Smart Sense, куди додано систему попередження лобового зіткнення з ідентифікацією велосипедистів. Система також додає допомогу в слідкуванні за смугою руху. В якості опцій покупець може замовити такі технології, як система допомоги при поперечному зіткненні ззаду, запобігання зіткненню в сліпій зоні та розумний круїз-контроль.

i20 оснащений 1,0-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 99 кінських сил або 118 к.с. Він має 48-вольтовий м'який гібридний асистент. Силова установка доступна або з 7-ступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням, або з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Виробництво i20 почнеться в третьому кварталі 2023 року в Ізміті, Туреччина. Hyundai оголосив, що пізніше з'являться й додаткові варіанти моделі.







