Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи

Кросовер Honda CR-V шостого покоління офіційно дебютував на європейському ринку під час спеціальної церемонії для ЗМІ, яка відбулася в Оффенбаху (Німеччина). На цьому заході також був презентований й новий кросовер ZR-V для Європи.





Зовні новий позашляховик виглядає практично ідентично своєму північноамериканському аналогу, хоча під капотом є деякі серйозні відмінності.

Новий CR-V зберіг загальний силует свого попередника, але отримав нову виразну передню панель із сміливою великою решіткою радіатора, оточеною парою витончених фар. Кожна з двох доступних силових установок для Європи має власний дизайн решітки радіатора. Ззаду зміни порівняно з попереднім поколінням CR-V менш помітні: задні ліхтарі зберегли свою базову форму, але отримали нову внутрішню графіку.

Мабуть, більш важливим є той факт, що новий CR-V виріс у всіх вимірах. Для 2023 модельного року кросовер став ширшим, довшим і вищим, що забезпечує більше місця для пасажирів. Точніше кажучи, завдяки подовженій на 40 мм колісній базі, є додатковий простір для ніг ззаду на 15 мм та на 18 відсотків більше об'єму багажника залежно від конфігурації.

Honda особливо пишається роботою, яку вона виконала з інтер'єром. Крім того, що салон став більш висококласним, тепер він має кращу оглядовість завдяки нижчим переднім кутам і більш плоскому капоту. Це в поєднанні з великим салоном нового CR-V «підвищує відчуття відкритості та дарує відчуття безпеки та впевненості всім пасажирам».

У той час як американська модель має базові комплектації з 1,5-літровим двигуном із турбонаддувом, на Старому Континенті немає трансмісії з використанням чистого двигуна внутрішнього згоряння.

Гібрид CR-V використовує 2,0-літровий бензиновий мотор за циклом Аткінсона, який підтримується двома електродвигунами.

Новий кросовер також отримав опцію плагін-гібриду для Європи, яка поєднує той самий ДВЗ, два електродвигуни та більший акумулятор. Запас ходу лише на електричній енергії становить до 82 км. Honda не надає більше інформації, хоча каже, що акумулятор можна повністю зарядити всього за 2,5 години.