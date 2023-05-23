Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи

Як і було обіцяно в 2022 році, цього року Honda запускає в Європі свою другу модель повністю електричного автомобіля під важковимовною назвою e:Ny1.





Honda могла б назвати його HR-V EV, тому що він саме так й виглядає, але автовиробник стверджує, що це зовсім інший автомобіль.

Фактично, e:Ny1 - це той самий автомобіль, що й Honda e:NS1/e:NP1, який продається на китайському ринку.

Базований на платформі e:N Architecture F з переднім двигуном, субкомпактний електричний кросовер оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 68,8 кіловат-годин, якого достатньо для пробігу 412 кілометрів за циклом WLTP.

У Honda кажуть, що акумулятор має можливість швидкої зарядки від постійного струму та може перейти від 10 до 80 відсотків заряду всього за 45 хвилин.

Батарея з'єднана з інтегрованим силовим приводом «три в одному», електродвигуном і коробкою передач, які генерують 201 кінську силу (150 кіловат) і 310 Ньютон-метрів крутного моменту.

Honda зазначає, що e:Ny1 має абсолютно нове шасі, розроблене спеціально для акумуляторних електромобілів, яке забезпечує покращену жорсткість на кручення. У поєднанні з новою платформою та трансмісією шасі, як зазначається, забезпечує фірмову динаміку Honda, чуйне водіння та преміальний рівень комфорту їзди.

Хоча Honda e:Ny1 виглядає майже ідентично всередині та зовні своїм аналогам із Китаю, виробник жодним чином це не коментує. Порівняно з HR-V з двигуном внутрішнього згоряння, такі незначні нові доповнення включають білі значки «H» навколо автомобіля, включаючи значок на носі, центральні ковпаки коліс і кермо, а також новий напис «Honda» на дверях багажника.

Основні особливості інтер'єру включають абсолютно нову центральну консоль із фізичними кнопками, декількома місцями для зберігання та бездротову зарядку, а також великий 15,1-дюймовий сенсорний екран.

Honda e:Ny1 надійде в Європу найближчими місяцями. Автовиробник не розкрив ціни, але британські ЗМІ повідомляють, що стартова ціна електричного кросовера в Британії буде близько 37 500 доларів (30 000 фунтів).

В результаті він конкуруватиме з Peugeot e-2008, Jeep Avenger, Hyundai Kona Electric, Kia Niro EV та іншими електромобілями подібного розміру.