Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року

Група експертів зі США назвала найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року.

Як передає MMR, відповідний рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

Фахівці провели масштабне дослідження, у якому вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з'ясували, які моделі витрачають найменше пального та наскільки вони безпроблемні.

Увесь список поділили на дві категорії - дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджувалась оцінка за 100-бальною шкалою.

Отже, найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:

1. Hyundai Santa Fe Hybrid - 88 балів.

2. BMW X5 - 87 балів.

3. Lexus RX Hybrid - 86 балів.

4. Lexus RX - 81 бал.

5. Subaru Outback - 80 балів.

6. Toyota Venza - 80 балів.

7. Ford Edge - 78 балів.

8. Honda Passport - 76 балів.

9. Nissan Murano - 74 бали.

10. Hyundai Santa Fe - 73 бали.

11. Porsche Cayenne - 70 балів.

12. Volkswagen Atlas Cross Sport - 68 балів.

Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:

1. Kia Telluride - 87 балів.

2. Toyota Highlander Hybrid - 86 балів.

3. Toyota Highlander - 80 балів.

4. Hyundai Palisade - 80 балів.

5. Subaru Ascent - 76 балів.

6. Kia Sorento Hybrid - 75 балів.

7. Mazda CX-9 - 74 бали.

