Фінансові новини
- |
- 19.05.23
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року
12:51 19.05.2023 |
Група експертів зі США назвала найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року.
Як передає MMR, відповідний рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.
Фахівці провели масштабне дослідження, у якому вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з'ясували, які моделі витрачають найменше пального та наскільки вони безпроблемні.
Увесь список поділили на дві категорії - дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджувалась оцінка за 100-бальною шкалою.
Отже, найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:
1. Hyundai Santa Fe Hybrid - 88 балів.
2. BMW X5 - 87 балів.
3. Lexus RX Hybrid - 86 балів.
4. Lexus RX - 81 бал.
5. Subaru Outback - 80 балів.
6. Toyota Venza - 80 балів.
7. Ford Edge - 78 балів.
8. Honda Passport - 76 балів.
9. Nissan Murano - 74 бали.
10. Hyundai Santa Fe - 73 бали.
11. Porsche Cayenne - 70 балів.
12. Volkswagen Atlas Cross Sport - 68 балів.
Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:
1. Kia Telluride - 87 балів.
2. Toyota Highlander Hybrid - 86 балів.
3. Toyota Highlander - 80 балів.
4. Hyundai Palisade - 80 балів.
5. Subaru Ascent - 76 балів.
6. Kia Sorento Hybrid - 75 балів.
7. Mazda CX-9 - 74 бали.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У РНБО уточнили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
|Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії
|США дозволять союзникам передати F-16 Україні – CNN
|Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. Випередив Японію
|YouTube додасть у телевізори 30-секундну рекламу, яку не можна пропустити, та банери під час паузи
|Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року
|Ford представив абсолютно новий E-Tourneo Courier
|Перший штат у США заборонив TikTok
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
Бізнес
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем
|Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду