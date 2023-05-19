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АНАЛІТИКА

Експерти назвали найнадійніші та найекономніші кросовери 2023 року

12:51 19.05.2023 |

Транспорт

 

Група експертів зі США назвала найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року.

Як передає MMR, відповідний рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

Фахівці провели масштабне дослідження, у якому вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з'ясували, які моделі витрачають найменше пального та наскільки вони безпроблемні.

Увесь список поділили на дві категорії - дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджувалась оцінка за 100-бальною шкалою.

Отже, найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:

1.   Hyundai Santa Fe Hybrid - 88 балів.
2.   BMW X5 - 87 балів.
3.   Lexus RX Hybrid - 86 балів.
4.   Lexus RX - 81 бал.
5.   Subaru Outback - 80 балів.
6.   Toyota Venza - 80 балів.
7.   Ford Edge - 78 балів.
8.   Honda Passport - 76 балів.
9.   Nissan Murano - 74 бали.
10. Hyundai Santa Fe - 73 бали.
11. Porsche Cayenne - 70 балів.
12. Volkswagen Atlas Cross Sport - 68 балів.

Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:

1.  Kia Telluride - 87 балів.
2.  Toyota Highlander Hybrid - 86 балів.
3.  Toyota Highlander - 80 балів.
4.  Hyundai Palisade - 80 балів.
5.  Subaru Ascent - 76 балів.
6.  Kia Sorento Hybrid - 75 балів.
7.  Mazda CX-9 - 74 бали.
 

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