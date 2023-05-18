Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) готується до першого польоту пасажирського літака X-59 QuESST. Про це повідомив Білл Нельсон (Bill Nelson), голова космічного агентства.

Нельсон виступив на слуханнях у Сенаті Конгресу США. За словами директора NASA, надзвуковий літак підніметься в повітря наприкінці поточного року. Передбачається, що випробування пройдуть на базі ВПС США "Едвардс" (Edwards) у Каліфорнії. Хоча не виключено, що для тестів буде обрано інші місце.

X-59 QuESST відрізняється носом з голчастою формою. Це необхідно для того, щоб літак краще себе почувати на надзвукових швидкостях. До речі, згідно з попереднім проєктом, експериментальний літак зможе розганятися до 1500-1700 км/год, що приблизно на 300-500 км/год більше за швидкість звуку.





NASA працює над X-59 QuESST спільно з компанією Lockheed Martin. Наприкінці осені 2022 року літак отримав двигун F-414-GE-100. Силова установка розроблена General Electric і пройшла серію випробувань минулого року.

Ймовірно, в рамках випробувального польоту літак літатиме на невеликій відстані від землі, хоча максимальна висота польоту зрештою становитиме 17 км. У 2025 році NASA хоче здійснити кілька тестових польотів X-59 QuESST над населеними пунктами для збору інформації про те, як люди реагують на звук.

Надзвуковий літак QuESST дасть змогу вдвічі скоротити час пасажирських перевезень зі Східного узбережжя США на Західне. Зараз переліт з однієї частини країни в іншу займає 5-6 годин.