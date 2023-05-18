Фінансові новини
- |
- 18.05.23
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
11:26 18.05.2023 |
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) готується до першого польоту пасажирського літака X-59 QuESST. Про це повідомив Білл Нельсон (Bill Nelson), голова космічного агентства.
Нельсон виступив на слуханнях у Сенаті Конгресу США. За словами директора NASA, надзвуковий літак підніметься в повітря наприкінці поточного року. Передбачається, що випробування пройдуть на базі ВПС США "Едвардс" (Edwards) у Каліфорнії. Хоча не виключено, що для тестів буде обрано інші місце.
X-59 QuESST відрізняється носом з голчастою формою. Це необхідно для того, щоб літак краще себе почувати на надзвукових швидкостях. До речі, згідно з попереднім проєктом, експериментальний літак зможе розганятися до 1500-1700 км/год, що приблизно на 300-500 км/год більше за швидкість звуку.
NASA працює над X-59 QuESST спільно з компанією Lockheed Martin. Наприкінці осені 2022 року літак отримав двигун F-414-GE-100. Силова установка розроблена General Electric і пройшла серію випробувань минулого року.
Ймовірно, в рамках випробувального польоту літак літатиме на невеликій відстані від землі, хоча максимальна висота польоту зрештою становитиме 17 км. У 2025 році NASA хоче здійснити кілька тестових польотів X-59 QuESST над населеними пунктами для збору інформації про те, як люди реагують на звук.
Надзвуковий літак QuESST дасть змогу вдвічі скоротити час пасажирських перевезень зі Східного узбережжя США на Західне. Зараз переліт з однієї частини країни в іншу займає 5-6 годин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg
|Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - Залужний
|Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами - Politico
|Саміт Ради Європи підтримав «формулу миру» Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Перший штат у США заборонив TikTok
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
Бізнес
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем
|Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду
|Meta почала тестувати ШІ-інструмент для створення реклами
|Швеція будує електричну дорогу, що дозволяє заряджати електромобілі під час руху
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру
|Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками