Фінансові новини
- |
- 12.05.23
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
14:14 12.05.2023 |
Автомобіль Honda Z Runabout продається в Японії майже рік, а тепер ZR-V офіційно представлений в Європі.
Представлений сьогодні на європейській медійній події в Оффенбаху (Німеччина), ZR-V має надійти в продаж цієї осені та конкурувати з Nissan Qashqai та іншими компактними кросоверами.
По суті, йдеться про HR-V, що продається в Північній Америці, де ця модель більша за однойменний автомобіль, пропонований на Старому Континенті. Іншими словами, європейська специфікація ZR-V заповнює прогалину між HR-V і CR-V.
ZR-V можна найкраще описати як Civic серед кросоверів, і він пропонується в Європі виключно з 2,0-літровим гібридним силовим агрегатом, який чомусь не з'явиться на американському HR-V. Ця електрифікована чотирициліндрова версія, яка також продається в Японії, пропонує сукупну потужність 181 кінську силу та 315 Ньютон-метрів крутного моменту.
Деталі щодо продуктивності ще не оприлюднені, але Honda обіцяє «потужне прискорення, яке можна порівняти з 3,0-літровим двигуном V6» завдяки роботі ДВЗ у поєднанні з парою електродвигунів для гібридної установки, запозиченої у Civic e:HEV. Потужність передається на передні колеса через безступінчасту трансмісію (CVT). У Японії можна отримати електрифікований ZR-V з повним приводом.
Слід зазначити, що ZR-V має довжину 4570 міліметрів і 1840 мм завширшки, що робить його ближчим за розміром до попереднього CR-V, а не до моделі наступного покоління, представленої сьогодні в європейських специфікаціях. Зі складеними задніми сидіннями кросовер пропонує вантажний об'єм 1291 літр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель
|Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
|Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
|Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ASUS ROG Ally — портативна ігрова консоль з Windows 11, APU AMD Ryzen Z1 Extreme та ціною $700
|Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
|ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
|YouTube почав блокувати блокувальників реклами
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
Бізнес
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter
|IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx
|Toyota RAV4 стала глобальним бестселером у 2022 році
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект
|Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто