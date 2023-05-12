Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

14:14 12.05.2023 |

Транспорт

Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

 

Автомобіль Honda Z Runabout продається в Японії майже рік, а тепер ZR-V офіційно представлений в Європі.

Представлений сьогодні на європейській медійній події в Оффенбаху (Німеччина), ZR-V має надійти в продаж цієї осені та конкурувати з Nissan Qashqai та іншими компактними кросоверами.


По суті, йдеться про HR-V, що продається в Північній Америці, де ця модель більша за однойменний автомобіль, пропонований на Старому Континенті. Іншими словами, європейська специфікація ZR-V заповнює прогалину між HR-V і CR-V.

Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

 

ZR-V можна найкраще описати як Civic серед кросоверів, і він пропонується в Європі виключно з 2,0-літровим гібридним силовим агрегатом, який чомусь не з'явиться на американському HR-V. Ця електрифікована чотирициліндрова версія, яка також продається в Японії, пропонує сукупну потужність 181 кінську силу та 315 Ньютон-метрів крутного моменту.

Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

 

Деталі щодо продуктивності ще не оприлюднені, але Honda обіцяє «потужне прискорення, яке можна порівняти з 3,0-літровим двигуном V6» завдяки роботі ДВЗ у поєднанні з парою електродвигунів для гібридної установки, запозиченої у Civic e:HEV. Потужність передається на передні колеса через безступінчасту трансмісію (CVT). У Японії можна отримати електрифікований ZR-V з повним приводом.

 

Слід зазначити, що ZR-V має довжину 4570 міліметрів і 1840 мм завширшки, що робить його ближчим за розміром до попереднього CR-V, а не до моделі наступного покоління, представленої сьогодні в європейських специфікаціях. Зі складеними задніми сидіннями кросовер пропонує вантажний об'єм 1291 літр.

Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

 

Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

 

Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Honda
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес