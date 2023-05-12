Honda представила новий кросовер ZR-V для Європи

Автомобіль Honda Z Runabout продається в Японії майже рік, а тепер ZR-V офіційно представлений в Європі.

Представлений сьогодні на європейській медійній події в Оффенбаху (Німеччина), ZR-V має надійти в продаж цієї осені та конкурувати з Nissan Qashqai та іншими компактними кросоверами.





По суті, йдеться про HR-V, що продається в Північній Америці, де ця модель більша за однойменний автомобіль, пропонований на Старому Континенті. Іншими словами, європейська специфікація ZR-V заповнює прогалину між HR-V і CR-V.

ZR-V можна найкраще описати як Civic серед кросоверів, і він пропонується в Європі виключно з 2,0-літровим гібридним силовим агрегатом, який чомусь не з'явиться на американському HR-V. Ця електрифікована чотирициліндрова версія, яка також продається в Японії, пропонує сукупну потужність 181 кінську силу та 315 Ньютон-метрів крутного моменту.

Деталі щодо продуктивності ще не оприлюднені, але Honda обіцяє «потужне прискорення, яке можна порівняти з 3,0-літровим двигуном V6» завдяки роботі ДВЗ у поєднанні з парою електродвигунів для гібридної установки, запозиченої у Civic e:HEV. Потужність передається на передні колеса через безступінчасту трансмісію (CVT). У Японії можна отримати електрифікований ZR-V з повним приводом.

Слід зазначити, що ZR-V має довжину 4570 міліметрів і 1840 мм завширшки, що робить його ближчим за розміром до попереднього CR-V, а не до моделі наступного покоління, представленої сьогодні в європейських специфікаціях. Зі складеними задніми сидіннями кросовер пропонує вантажний об'єм 1291 літр.