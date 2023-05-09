Toyota RAV4 стала глобальним бестселером у 2022 році

Після довгого підрахування глобальних продажів стало відомо, що Toyota RAV4 стала найбільш продаваною моделлю в світі у 2022 році.

У 2023 році компанія JATO Dynamics опублікувала повний звіт про глобальні продажі за минулий рік, відповідно до якого по всій планеті було продано 79,4 мільйона нових автомобілів.

Зазначене число на два відсотки менше порівняно з 2021 роком, причому на основних ринках, таких як Північна Америка, Європа та Китай, у 2022 році спостерігається спад. З іншого боку, ринки Індії, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Африки збільшуються, майже повністю компенсуючи падіння в інших регіонах. Але це не найцікавіша інформація зі звіту.

Згідно з даними JATO, Toyota RAV4 була найбільш продаваною моделлю в світі в минулому році з більш ніж мільйоном доставлених одиниць, 43 відсотки з яких були реалізовані в Сполучених Штатах і Канаді. Крім того, Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем.

Слідом за кросовером йшла Toyota Corolla з приблизно 992 000 продажів минулого року, а третьою була Tesla Model Y з 747 000 глобальних реєстрацій.

Загалом торік Toyota мала п'ять найбільш продаваних моделей у світі. Ford, Nissan і Honda розмістили по одній моделі, а від Tesla в топ-10 потрапило дві моделі.

Враховуючи вищенаведені цифри не дивно, що Toyota була найбільшим автовиробником у світі минулого року за кількістю поставлених автомобілів, тобто постачала 13 із кожних 100 придбаних нових легкових автомобілів. Японська компанія отримала зростання світових продажів на 0,3 відсотка завдяки в основному високим результатам у Китаї, який зараз є її найбільшим ринком, випереджаючи США та Японію.



