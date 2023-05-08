Cupra представила новий електричний кросовер Tavascan

Новий кросовер Cupra Tavascan на базі платформи MEB буде випущено в 2024 році з запасом ходу до 550 км у тестовому циклі WLTP.

Cupra, що належить SEAT, представила свій другий повністю електричний автомобіль і перший електричний кросовер, Tavascan. Після попереднього анонсу минулого року тепер можна побачити Cupra Tavascan у всій його красі.





Прийнявши стиль кузова кросовера-купе, Tavascan є, по суті, версією Cupra Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupe iV та Audi Q4 e-tron Sportback. Як і ці моделі, він базується на платформі MEB від VW Group, але він був розроблений у Барселоні, як емоційний позашляховик, орієнтований на водіння.

Перший електричний позашляховик Cupra трохи довший, ширший і нижчий за VW ID.5, має розміри 4644 міліметри в довжину, 1861 мм в ширину, 1597 мм у висоту, з колісною базою 2766 мм.

З точки зору стилю, Cupra Tavascan походить безпосередньо від шоу-кара Tavascan, представленого на Франкфуртському автосалоні в 2019 році, хоча його дизайн був пом'якшений для виробництва. Мова дизайну, представлена на Tavascan, буде перенесена на майбутні електрифіковані автомобілі лінійки Cupra.

Основні моменти включають виразну передню частину з вражаючими матричними світлодіодними фарами у вигляді трьох трикутників, логотипом Cupra з підсвічуванням і масивною нижньою решіткою радіатора, атлетичним бічним профілем із чорною передньою стійкою та двома складками, які спускаються до передньої частини, а задня частина також має високо розташовані задні ліхтарі, об'єднані світловою смугою, і великий дифузор.

Усередині Cupra Tavascan має характерний центральний хребет, який підтримує всю панель приладів, тонкі вентиляційні отвори, багатофункціональне спортивне кермо, 15-дюймовий центральний сенсорний екран - найбільший на сьогоднішній день у моделі Cupra - на базі нового дизайну Human Machine Interface (HMI) і стандартні спортивні ковшеподібні сидіння.

Автовиробник зазначає, що пасажирський простір оптимізовано для забезпечення «ідеального комфорту» як спереду, так і ззаду, а Tavascan також пропонує розумні варіанти зберігання. Багажник пропонує 540 літрів місця, що трохи більше, ніж у Q4 e-tron Sportback і трохи менше, ніж у Volkswagen ID.5 та Skoda Enyaq Coupe iV.

Tavascan інтегрує найновіші технології, сумісні з платформою MEB Volkswagen Group, включаючи трансмісію, шасі, підключення, безпеку та зручність.

Новинка буде доступна з двома вихідними потужностями: 210 кіловат (281 кінська сила) і 545 Ньютон-метрів крутного моменту для одномоторного задньопривідного варіанту Tavascan Endurance та 250 кВт (335 к.с.) і 679 Нм для моделі з двомоторним повним приводом. Останній отримав назву Tavascan VZ і розганяється від нуля до 100 км/год за 5,6 секунди.

бидва варіанти живляться від літій-іонної батареї ємністю 77 кіловат-годин, що забезпечує діапазон WLTP 550 км у моделі з заднім приводом і 520 км у моделі з повним приводом. Для підвищення ефективності Cupra Tavascan також оснащено п'ятьма різними рівнями рекуперації енергії та додатковим тепловим насосом.

Стосовно заряджання, Tavascan може перейти від 10 до 80 відсотків SoC менш ніж за 30 хвилин за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму потужністю щонайменше 135 кВт. Також анонсується, що акумулятор додає 100 км діапазону всього за 7 хвилин.

Як й споріднені моделі від Volkswagen, Skoda та Audi, Cupra Tavascan оснащений набором вбудованих передових систем допоміжного водіння, включаючи прогнозуючий адаптивний круїз-контроль, Front Assist, Connected Travel Assist, Emergency Assist, Side and Exit Assist, Exit Warning, систему допомоги при паркуванні тощо.

Cupra Tavascan буде виготовлятись на заводі Volkswagen Group в Аньхой, Китай, і надійде у 2024 році. Ціни поки не оголошені.