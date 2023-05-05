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Peugeot представила оновлений кросовер 2008
14:34 05.05.2023 |
Разом із оновленим Peugeot 2008 дебютував більш потужний субкомпактний кросовер E-2008, який отримав більший акумулятор для покращеного запасу ходу.
Peugeot підтвердила амбіції на В-сегменті кросоверів та представила оновлений кросовер 2008, який має зробити його конкурентоспроможним у своїй ніші.
«Фейсліфтинг» в середині генерації узгоджує модель з останньою візуальною ідентичністю, представленою з 508 на початку цього року.
Новинка отримала потрійні вертикальні ліхтарі, схожі на клешні, вбудовані в глянцеві чорні вставки бампера. Флагманське оздоблення GT розширює фірмовий вигляд на повністю світлодіодні фари.
Peugeot внесла зміни в світлодіодні задні ліхтарі, щоб підкреслити мотив «трьох кігтів» за допомогою трьох накладених одна на одну горизонтальних подвійних планок. Слід зазначити, що покажчики поворотів і ліхтарі заднього ходу також світлодіодні.
Інші новинки, що стосуються зовнішнього вигляду, включають 16-18-дюймові колісні диски, сформовані на основі тих, що пропонуються для 408. Selenium Grey став кольором презентаційоної моделі, тоді як GT має двоколірне фарбування з чорним дахом у стандартній комплектації. Незалежно від кольору, всі моделі 2008 року отримають чорні кришки бічних дзеркал.
Всередині усі версії оновленого Peugeot 2008 оснащені 10-дюймовим сенсорним екраном на відміну від моделі до рестайлінгу, де перші дві комплектації були з меншим семидюймовим дисплеєм.
В комплектаціях Allure та GT пропонуватиметься нова 10-дюймова цифрова панель приладів, яка має 3D-ефект.
Тим не менш, базова версія Active матиме традиційні аналогові циферблати. Версії з механічною коробкою передач отримали перероблену ручку перемикання передач.
Більші зміни відбулися під оновленим капотом, оскільки Peugeot надала E-2008 додаткову потужність та запас ходу. Він успадкував апаратне забезпечення від E-208 та E-308, тому електродвигун матиме потужність 156 к.с. (115 кВт), що на 15 відсотків більше. Акумуляторна батарея зросла з 50 до 54 кВт-год, що збільшило запас ходу WLTP у змішаному циклі з 345 до 406 кілометрів.
На початку 2024 року модельний ряд силових агрегатів розшириться за рахунок нового гібрида з бензиновим двигуном потужністю 136 к.с., який поєднується з шестиступінчастою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням і електродвигуном. Стверджується, що він зменшує споживання палива на цілих 15 відсотків порівняно з негібридним бензиновим двигуном. Peugeot навіть очікує, що власники керуватимуть автомобілем у чисто електричному режимі більше 50 відсотків часу в місті.
Тим не менш, компанія зі значком лева все ще продаватиме 2008 з трициліндровим 1,2-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом. Він видає 100 к.с. через шестиступеневу механічну коробку передач або 130 к.с. через восьмиступеневу автоматичну. Крім того, клієнти можуть обрати чотирициліндровий 1,5-літровий дизельний двигун потужністю 130 к.с., який доступний лише з автоматом.
Оновлений Peugeot 2008 надійде в продаж цього літа разом із повністю електричним E-2008.
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