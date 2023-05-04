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АНАЛІТИКА

Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»

13:36 04.05.2023 |

Транспорт

Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
 

Це стало можливим завдяки комплексному модулю Hyundai Mobis e-Corner System, що складається з гальм й кермування за допомогою дроту, амортизатора та вбудованого в колесо електродвигуна.


На виставці CES 2023 у Лас-Вегасі компанія Hyundai Mobis представила нову технологію керування автомобілем під назвою e-Corner System, комплексний пакетний модуль із гальмами на дротах та внутрішньоколісного двигуна, встановленого на кожному колесі.

Раніше дочірня компанія Hyundai Motor Group показала, як система повинна працювати в анімації, але з того часу вона створила робочий прототип, і тепер можна побачити його в роботі.

Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»

 

Встановлена на модифікованому прототипі Hyundai Ioniq 5, система e-Corner System вперше з'явилася на дорогах загального користування, щоб продемонструвати деякі з її цікавих застосувань, наприклад паралельне паркування у вузькому просторі шляхом простого регулювання кута повороту колеса та виїзд із тупика з поворотом на 180 градусів.

Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»

 

У відео, знятому на полігоні в Сеосані, Південна Корея, і на прилеглих дорогах, Hyundai Mobis продемонструвала різноманітні режими водіння, доводячи, що технологія працює в реальних сценаріях.

У ролику показано, як демонстраційний автомобіль e-Corner System виконує «крабову ходьбу», яка дозволяє всім чотирьом колесам повертатися на 90 градусів для паралельного руху, що дозволяє будь-кому паралельно паркуватися у вузьких місцях.

Також можна побачити прототип Hyundai Ioniq 5, який виконує «нульовий поворот», коли передні колеса обертаються всередину, а задні повертаються назовні, щоб виконати поворот на повні 360 градусів. Ця функція дозволяє водієві легко повертати напрямок руху автомобіля в обмеженому просторі з мінімальними рухами.

Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»

 

Іншим застосуванням системи e-Corner System, продемонстрованим на відео, є «діагональне водіння», яке повертає всі чотири колеса в одному напрямку на 45 градусів, допомагаючи плавно уникати перешкоди або автомобілі на дорозі.

Нарешті, «опорний поворот» дозволяє водієві обрати будь-яку точку для центральної осі, щоб відповідно обертати автомобіль, подібно до малювання кола за допомогою циркуля.

За словами Hyundai Mobis, успішна демонстрація технології на реальних дорогах призведе до підвищення її надійності. Компанія розглядає систему e-Corner як «ключову технологію мобільності для електрифікації та автономного водіння».

Ця інноваційна технологія ніколи не вироблялася масово ніде в світі, але Hyundai Mobis припустила, що її можна буде побачити на автомобілях Hyundai Motor Group у майбутньому.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Hyundai
 

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