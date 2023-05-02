Lexus представив розкішний мінівен LM

Одним із найяскравіших дебютів на Auto Shanghai 2023 року, безсумнівно, був Lexus LM. У другому поколінні розкішний мікроавтобус еволюціонував від продукту лише для Китаю до глобального ринку, оскільки преміум-бренд Toyota має намір продавати його в понад 60 країнах. Європа та Японія точно отримують шикарного перевізника, але для США оновлена модель поки не буде запропонована.





Завдяки гігантській передній решітці радіатора в колір кузова, LM був повністю перероблений і втратив задній значок на користь помітного напису «LEXUS».

19-дюймові колеса виглядають досить маленькими, особливо тому, що нова модель має більший кузов: 5125 міліметрів у довжину, 1890 мм у ширину та 1955 мм у висоту. Він на 80 мм довший, на 40 мм ширший і на 10 мм вищий, ніж його попередник, у той час як колісна база 3000 мм.

Це справжній мінівен із розсувними дверима та гігантським інтер'єром, який пропонується у трирядній компоновці з шістьма або сімома місцями. Існує також шикарна дворядна конфігурація лише з чотирма сидіннями, призначена для використання як мінівен із водієм.

Єдине, що більше, ніж решітка радіатора, - це величезний 48-дюймовий дисплей перед незалежними задніми сидіннями дворядної моделі. Lexus каже, що це не лише для розваг, але й для онлайн-зустрічей.

У цій же зоні є холодильник, місця для зберігання речей і приватне скло з дворівневим затемненням. Пасажири, які відпочивають на задньому сидінні, можуть створити затишну атмосферу, погравши з 64-кольоровим навколишнім освітленням із 14 вбудованими темами та 50 індивідуальними відтінками. Також є висувний обтягнутий шкірою столик, який зберігається всередині підлокітника, коли він не використовується.

Однією з цікавих особливостей є інфрачервоний датчик, встановлений у верхній центральній частині перегородки. Він здатний визначати температуру обличчя, грудей і стегон пасажира на задньому сидінні. Він також вимірює, наскільки холодні чи гарячі вікна, оздоблення та стеля, оскільки на них впливає температура навколишнього середовища. Після підрахунку кондиціонер автоматично налаштовується для максимального комфорту.

Під капотом

Lexus не вдається в подробиці щодо силових агрегатів, лише кажучи, що покупці зможуть отримати LM з 2,4-літровим гібридним двигуном із турбонаддувом та 2,5-літровим гібридом.

Мінівен, представлений у Шанхаї, має шини 225/R19, але глобальна модель також буде пропонуватися з меншими 17-дюймовими колесами та гумою 225/65 R17. Жорсткість на кручення зросла на 50 відсотків порівняно з моделлю першого покоління, а адаптивна підвіска використовує чутливий до частоти поршневий клапан в амортизаторі, щоб згладити недоліки дороги.