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Цьогоріч кожна п'ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
13:34 26.04.2023 |
Майже кожна п'ята автівка, продана у світі цього року, буде електромобілем - продажі електромобілів у світі вперше перевищили позначку в 10 мільйонів.
Про це йдеться у річному прогнозі Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Financial Times.
Таким чином, електромобілі становитимуть 18% світових продажів автомобілів порівняно з лише 4% світових продажів автомобілів у 2020 році.
Цього року прогнозується, що продажі зростуть до 14 млн автомобілів, причому йдеться у тому числі про гібридні моделі.
На Китай припадатиме майже дві третини всіх продажів електромобілів завдяки програмі субсидування. Європа і США, які також пропонують стимули, є другим і третім за величиною ринками для цих автомобілів.
Аби скорочувати викиди парникових газів, ЄС визначив за мету припинити майже всі продажі автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2035 року, а США хочуть, щоб до кінця цього десятиліття половина продажів припадала на електромобілі.
Такі заходи спонукали великих автовиробників інвестувати в електромобілі або автівки, що працюють на водні. Йдеться, наприклад, про Ford, Stellantis, General Motors і Mercedes-Benz.
Водночас такі гравці як Tesla і китайські виробники, зокрема, BYD, посилюють конкуренцію в сегменті, знижують ціни і потенційно стимулюють попит.
Загалом торік у продажу було понад 500 моделей електромобілів, що понад як удвічі більше, ніж п'ять років тому.
МЕА також підвищило свої очікування щодо світових продажів електромобілів, прогнозуючи, що у 2030 році 35% світових продажів будуть електричними, порівняно з прогнозом лише 25% рік тому. Очікується, що до 2030 року 60% продажів у Китаї, США та Європі будуть повністю електричними.
Різке зростання продажів також стимулювало інвестиції у заводи з виробництва акумуляторів. Попит на батареї для електромобілів зріс минулого року на 65% до 550 гігават-годин.
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