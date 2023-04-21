Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Renault представила оновлений хетчбек Clio

22:50 20.04.2023 |

Транспорт

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

Французька марка Renault презентувала рестайлінговий хетчбек Clio, який має продовжити життя для актуальної генерації.

Вперше представленому в 2019 році Clio п'ятого покоління виповнюється вже чотири роки, тому зараз ідеальний час для рестайлінгу. Оновлений Renault Clio вже неодноразово світився на тестах й під час зйомки, а тепер компанія оприлюднила модель офіційно.

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

Завдяки рестайлінгу новинка отримає нову передню частину та новий сміливий світловий підпис.


Два шеврони, спрямовані з обох боків передньої частини, підкреслюють тонкі нові фари, які плавно переходять у хромовану смугу через решітку радіатора та крізь ромбовидний логотип Renault. Також схоже, що частина решітки під логотипом Renault стане ширшою.

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

В той же час, малоймовірно, що Renault планує інші варіанти силових агрегатів для нової моделі. Ходять чутки, однак, що автовиробник може додати для Clio гібридну трансмісію від Captur. Ця установка базується на 1,6-літровому бензиновому двигуні, і він може забезпечити до 45 км автономної їзди лише на електриці в кросовері.

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

Renault представила оновлений хетчбек Clio

 

Renault представила оновлений хетчбек Clio
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Renault
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0664
  0,0987
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4852  0,01 0,02 38,1361  0,03 0,07
EUR 40,6971  0,02 0,05 41,6403  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес