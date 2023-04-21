Renault представила оновлений хетчбек Clio

Французька марка Renault презентувала рестайлінговий хетчбек Clio, який має продовжити життя для актуальної генерації.

Вперше представленому в 2019 році Clio п'ятого покоління виповнюється вже чотири роки, тому зараз ідеальний час для рестайлінгу. Оновлений Renault Clio вже неодноразово світився на тестах й під час зйомки, а тепер компанія оприлюднила модель офіційно.

Завдяки рестайлінгу новинка отримає нову передню частину та новий сміливий світловий підпис.





Два шеврони, спрямовані з обох боків передньої частини, підкреслюють тонкі нові фари, які плавно переходять у хромовану смугу через решітку радіатора та крізь ромбовидний логотип Renault. Також схоже, що частина решітки під логотипом Renault стане ширшою.

В той же час, малоймовірно, що Renault планує інші варіанти силових агрегатів для нової моделі. Ходять чутки, однак, що автовиробник може додати для Clio гібридну трансмісію від Captur. Ця установка базується на 1,6-літровому бензиновому двигуні, і він може забезпечити до 45 км автономної їзди лише на електриці в кросовері.