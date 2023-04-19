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Hyundai представив новий кросовер Mufasa
17:19 19.04.2023 |
Новий кросовер Hyundai Mufasa дебютував для китайського ринку, де й вироблятиметься.
Спільне підприємство Beijing Hyundai Motor Co, створене Hyundai та BAIC ще в 2002 році, продає не менше п'яти седанів, мінівен і кілька кросоверів на китайському ринку. Зокрема, йдеться про Tucson, більший Santa Fe, застарілий ix35 та тепер новий Mufasa.
Перед публічною появою на виставці Auto Shanghai 2023 наступного тижня компактний кросовер був представлений на офіційних зображеннях. Раніше бренд представив концепт Mufasa Adventure.
Hyundai опублікував фотографії в китайській соціальній мережі Weibo, демонструючи дизайн, схожий на Tucson. Проте вертикальні фари і циліндричні задні ліхтарі відрізняють його від популярного компактного кросовера.
Хоча Hyundai ще не розкрив технічні характеристики, вони були побічно оприлюднені, коли Mufasa був омологований Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT).
Веб-сайт MIIT показав, що компактний кросовер матиме довжину 4475 міліметрів, ширину 1850 мм і висоту 1665 мм, тобто схожий на Tucson з короткою колісною базою, який продається в Європі. Новинка також має 2680 мм між осями та має споряджену вагу 1464 кілограми.
За тією ж інформацією, Hyundai має намір встановити старий 2,0-літровий атмосферний двигун із 160 кінськими силами, що направляються виключно на передні колеса.
Місцеві медіа повідомляють, що Mufasa також пропонуватиметься з гібридною установкою пізніше, можливо, з конфігурацією м'якого гібрида 48 В, але наразі нічого офіційного немає.
Після публічної появи на Auto Shanghai кросовер Hyundai Mufasa надійде в продаж у Китаї. Про вихід моделі на інші ринки поки не йдеться.
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