Hyundai Ioniq 6 отримав нагороду «Всесвітній автомобіль 2023 року»

Електричний Hyundai Ioniq 6 здобув найвищу нагороду «Всесвітній автомобіль року», а також отримав премії «Всесвітній електроавтомобіль» та «Найкращий дизайн» 2023 року.

Тепер Hyundai отримав нагороду «Всесвітній автомобіль року» двічі поспіль, адже Ioniq 5 виграв цю нагороду разом із двома іншими категоріями у 2022 році.

Ioniq 6 повторив ці перемоги, отримавши знову премії «Всесвітній електроавтомобіль» та «Найкращий дизайн». Hyundai Ioniq 6 став одним із трьох фіналістів конкурсу «Всесвітній автомобіль року», обійшовши BMW X1/iX1 та Kia Niro за найвищий титул.

«Ми раді отримати цю престижну нагороду два роки поспіль, яка є визнанням величезних талантів і невпинних зусиль усіх співробітників Hyundai Motor Company, спрямованих на виведення на ринок таких електромобілів, як Ioniq 6», - сказав Джехун Чанг, президент і генеральний директор Hyundai Motor Company.





Організація назвала Lucid Air «Всесвітнім преміальним автомобілем року», якому довелося випередити BMW 7 серії та Genesis G90.

Kia EV6 GT виграв титул «Найпотужніший автомобіль», отримавши більше голосів, ніж оновлений Nissan Z і повнопривідна Toyota GR Corolla з 300-сильним 1,3-літровим трициліндровим двигуном із турбонаддувом. Kia має 576 к.с. і може розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди.

Нагороду «Всесвітній міський автомобіль» отримав Citroen C3, який змагався з Volkswagen Taigo/Nivus і ORA Funky Cat/Haomao.

Hyundai випередив BMW i7 та Lucid Air за премію «Всесвітній електроавтомобіль». За найкращий дизайн йому довелося перемогти Land Rover Range Rover та Lucid Air.

У голосуванні за цьогорічних претендентів на «Всесвітній автомобіль року» брали участь журі зі 100 міжнародних автомобільних журналістів із 32 країн. Члени журі мали скласти перелік із 30 нових автомобілів, щоб обрати цьогорічних фіналістів і переможців, які отримають призи, створені автомобільним дизайнером Іаном Каллумом.

До речі, на початку цього року Hyundai анонсував появу Ioniq 6 в Україні. Залежно від двигуна та конфігурації акумулятора, модель зможе подолати до 614 кілометрів на одному заряді (за циклом WLTP). Електричний Hyundai видає від 151 к.с. з одномоторною установкою до 320 к.с. з двомоторною.