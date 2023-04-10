Kia оприлюднив технічні характеристики позашляховика EV9

Новий електричний позашляховик Kia EV9 пропонуватиме 541 км запасу ходу та 380 кінських сил для різних комплектацій.

Після нещодавньої презентації дизайну, тепер Kia розкрила більше інформації про свій абсолютно новий електричний флагманський позашляховик EV9, включаючи характеристики силової установки, розміри та характеристики.





Створений на основі електричної глобальної модульної платформи (E-GMP) материнської компанії Hyundai Motor Group, перший трирядний електричний позашляховик Kia має три конфігурації силової установки з акумуляторною технологією четвертого покоління.

Базовою версією є EV9 RWD Standard, яка оснащена батареєю ємністю 76,1 кіловат-годин, що живить електродвигун потужністю 160 кіловат (215 кінських сил) і крутним моментом 258 фунт-фут (350 Ньютон-метрів). Згідно з попередніми даними, у цій конфігурації Kia EV9 RWD Standard розганяється до 100 км/год за 8,2 секунди.

Для тих, кому більше важливий запас ходу, ніж продуктивність, модель Kia EV9 RWD Long Range оснащена акумулятором ємністю 99,8 кВт-год і двигуном потужністю 150 кВт (201 к.с.), що забезпечує розгін до 100 км/год за 9,4 секунди та орієнтовну дальність понад 336 миль (541 кілометр) за випробувальним циклом WLTP, якщо він оснащений 19-дюймовими колесами.

Велика батарея також живить топову комплектацію EV9 AWD, яка оснащена двома електродвигунами, що разом видають 283 кВт (380 к.с.) і сумарний 442 фунт-фут (600 Нм). У цій конфігурації електричний позашляховик розганяється від 0 до 100 км/год за 6,0 секунди.

Якщо це недостатньо швидко, додаткова функція Boost зменшує час прискорення до 5,3 секунди. Функція Boost, яку можна придбати пізніше в Kia Connect Store, збільшує комбінований крутний момент до 516 фунт-фут (700 Нм).

Kia не розкрила запас ходу для моделей EV9 RWD Standard і EV9 AWD, але заявила, що надшвидка система зарядки 800 В додає 148 миль (238 км) запасу ходу приблизно за 15 хвилин.

Як і в інших моделях на платформі E-GMP, EV9 також оснащений функцією Vehicle-to-Load (V2L) через інтегрований блок керування зарядкою (ICCU), що забезпечує до 3,68 кВт потужності для заряджання ноутбуків або використання спорядження для кемпінгу.

Основною технологічною особливістю EV9 є система Highway Driving Pilot (HDP), яка забезпечить умовне автономне водіння 3-го рівня на окремих ринках, де дозволяють умови. Завдяки 15 датчикам, включаючи два лідари, HDP зможе сканувати та виявляти об'єкти в повному полі зору на 360 градусів, щоб запобігти можливим зіткненням. HDP буде доступний у моделі EV9 GT-Line у майбутньому.

Разоом із EV9 також представлений згаданий раніше Kia Connect Store, який допомагає клієнтам купувати цифрові функції та послуги на вимогу. Це дозволить постійно оновлювати можливості EV9 за допомогою оновлень по повітрю (OTA) у будь-який час.

Наприклад, технологію «Digital Pattern Lighting Grille» EV9 GT-Line можна вдосконалити за допомогою функції «Lighting Pattern».

Дистанційна система допомоги при паркуванні Kia Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) також пропонується як цифрова функція, як і потокова передача контенту через аудіовізуальну, навігаційну та телематичну систему (AVNT) автомобіля.

EV9 також постачається з цифровим ключем Kia 2, який використовує технологію Ultra-Wide Band (UWB), що дозволяє користувачам відкривати та заводити свій автомобіль за допомогою смартфона, навіть якщо ключ знаходиться в кишені чи сумці.

Що стосується додаткових систем допомоги водію (ADAS), то перелік дуже довгий і включає систему запобігання зіткненням ззаду (RCCA), систему запобігання зіткненням у сліпих зонах (BCA), систему підтримки смуги руху (LKA), систему інтелектуального обмеження швидкості (ISLA), інтелектуальний круїз-контроль на основі навігації (NSCC) тощо.

За розмірами EV9 майже ідентичний Telluride: 197,2 дюйма (5010 міліметрів) у довжину, 77,9 дюйма (1980 мм) у ширину та 69,1 дюйма (1755 мм) у висоту. Єдина значна відмінність стосується колісної бази, яка майже на 8 дюймів довша для EV9 і становить 122 дюйми (3100 мм).

Великі розміри перетворюються на місткий салон із трьома рядами сидінь із шести- та семимісною конфігурацією. Kia EV9 пропонує чотири варіанти сидіння другого ряду, включаючи 3-місні багатомісні сидіння, базового типу, розслаблюючого типу (сидіння першого та другого ряду відкидаються разом, коли позашляховик заряджається), і поворотного двомісного незалежного типу (вони повертаються на 180 градусів обличчям до третього ряду).





У Kia зазначають, що EV9 має аеродинамічний коефіцієнт 0,28, досягнутий завдяки застосуванню передових функцій, таких як тривимірне покриття днища, аеродинамічні колеса (19, 20 і 21 дюйм) і інноваційні повітряні завіси, вбудовані в передній бампер.

На додаток до стандартної моделі, представленої на початку цього місяця, Kia EV9 також запропонує оздоблення GT-Line із спортивними змінами стилю, такими як чіткі бампери, колеса та багажник на даху, а також характерну кольорову палітру.