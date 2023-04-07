Genesis GV80 Coupe дебютував на автосалоні в Нью-Йорку

Преміальний бренд Genesis представив для Нью-Йоркського автосалону концепт позашляховика GV80 Coupe, який натякає на майбутні моделі.





У той час як світ готується до початку Нью-Йоркського автосалону 2023 року, Genesis вирішив представити дещо особливе. GV80 вже відомий як шикарний позашляховик від люксового бренду, і тепер має з'явитись версія в стилі купе.

Так, наразі це лише концепт автомобіля. У своєму прес-релізі щодо помаранчевого позашляховика Genesis заявив про «більш емоційні та орієнтовані на продуктивність моделі», водночас називаючи це лише заявою про наміри.

GV80 Coupe Concept - це чотиримісний автомобіль (замість п'яти), але він не обов'язково призначений для поїздок по пересіченій місцевості з вишуканим комфортом. Сидіння виготовлені з вуглецевого волокна з деякою агресивною підтримкою та оббиті шкірою Nappa та замшею - спереду та ззаду.

Спинки сидінь пофарбовані в такий самий помаранчевий колір (офіційна назва Magma), як і зовнішня частина, а за сидіннями другого ряду можна знайти фіксовану стійку. У цьому позашляховику не можна скласти сидіння для додаткового місця в багажнику.

Фактично йдеться про відтінки концепту Genesis X Speedium. Дебютувавши приблизно в цей час минулого року, він став джерелом натхнення для коліс, елементів освітлення та профілю заднього люка GV80.

Спереду велика решітка радіатора виконана в чорному кольорі, трохи глибше переходячи в агресивну нижню панель із доданими вентиляційними отворами для охолодження. Крила мають трохи більше відблиску, і дах купе не зроблений чорним.

Більше вуглецевого волокна можна знайти на двох витончених спойлерах: один на даху, а інший позаду у вигляді качиного хвоста, що є одночасно естетичним та функціональним елементами.

Очевидно, що Genesis представляє концепт GV80 Coupe як щось, що не є просто позашляховиком із похилим дахом. На жаль, наразі немає жодних деталей, якими можна було б поділитися щодо його трансмісії, хоча Genesis нагадує про задньопривідну платформу GV80.

У топовій комплектації сучасний позашляховик оснащений 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом і потужністю 375 кінських сил. Здається, це гарне місце для початку для запропонованого GV80 Coupe з чотирма сидіннями та агресивною позицією.

«На початку свого створення бренд Genesis почав створювати розкішні седани, які еволюціонували в моделі G70, G80 і G90, - сказав Люк Донкервольке, головний креативний директор Hyundai Group. - Протягом останніх семи років ми додали до портфоліо більше моделей, орієнтованих на стиль життя, таких як наші позашляховики GV80 і GV70. Тепер ми розширюємо межі з більш емоційними автомобілями, які підвищують продуктивність і динамічні характеристики Genesis».