Hyundai представив радикально оновлену Sonata

Південнокорейський бренд Hyundai презентував оновлену Sonata 2024 модельного року з радикальним рестайлінгом і вигнутим дисплеєм.

Хоча суттєві зміни в дизайні зазвичай відбуваються під час переходу автомобіля на наступне покоління, Hyundai Sonata 2024 року технічно є оновленим обличчям для моделі восьмого покоління, випущеної в 2019 році.





Найбільш очевидна новинка - спереду, де седан середнього розміру отримав широкий світлодіод. світлову панель у тому ж ключі, що й кросовер Kona, мінівен Staria та більший седан Grandeur. На офіційних зображеннях показано стандартну модель і спортивну N Line.

Найбажаніший з двох отримав новий дизайн чотирьох вихлопних наконечників і ексклюзивні 19-дюймові легкосплавні диски.

Hyundai також переглянув задні ліхтарі, зробивши їх більш плоским, оскільки світловий знак більше не поширюється на верхню частину кришки багажника. Крім того, значок H перемістили трохи нижче, під світлову смугу. Як звичайний, так і N Line мають оновлені бампери, завдяки чому задня частина виглядає дещо агресивніше.

Значні зміни також відбулися всередині салону, де Sonata 2024 року стала першим Hyundai, який отримав витончений вигнутий дисплей на зразок BMW iDrive 8.

12,3-дюймова цифрова панель приладів разом із сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи такого ж розміру укладено в одне ціле з гнутого скла. Хоча BMW відмовився від швидкого доступу до налаштувань клімату, спеціальна панель клімат-контролю все ще доступна, але тепер із сенсорними елементами керування.

Інші помітні модифікації - це безперервна конструкція вентиляційних отворів, нове кермове управління з чотирма крапками (H азбукою Морзе), а селектор передач перенесено на кермову колонку, щоб надати центральній консолі чистішого вигляду. Це дозволило Hyundai розширити центральний підлокітник і додати підставку для рук для додаткового комфорту для водія. Загалом, схоже, що якість салону піднялася на один щабель завдяки "підтяжці обличчя" в середині генерації.

Hyundai має намір показати Sonata 2024 року на виставці Seoul Mobility Show 30 березня, де, як очікується, буде оприлюднено подробиці про технічні характеристики. Шпигунські знімки "засвітили" прототип із наклейкою з написом AWD, але наразі нічого офіційного немає.

До речі, нещодавно бренд Hyundai презентував в аналогічному стилі седан Verna, який є аналогом Accent для індійського ринку.