Kia презентував найбільший позашляховик EV9

Протягом останніх кількох років Kia розширювала межі своєї лінійки та ціноутворення, випустивши найдорожчий Sorento, а потім повністю електричну модель EV6. Тепер корейський бренд представив новий флагман EV9.





EV9 розроблено як найбільший і найдорожчий автомобіль із нульовим рівнем викидів у лінійці Kia. Це один із 14 нових електромобілів, які компанія випустить на світові ринки протягом наступних п'яти років.

Нове творіння - це відверто вертикальний позашляховик, який більший за Sorento - фактично більше відповідає п'ятиметровому Telluride, котрий Kia продає в Сполучених Штатах. Це означає, що він лише трохи коротший за поточний Range Rover. Він задуманий як семимісний, хоча він також буде доступний у шестимісній компоновці з двома окремими сидіннями в центральному ряду.

Автомобіль був представлений концептом на автосалоні в Лос-Анджелесі ще в 2021 році, і серійна модель дуже точно відповідає лініям цього автомобіля.

Дах трохи нижчий, тому що EV9 сидить на трохи менших 21-дюймових колесах, плюс задні двері концепту були замінені більш звичайними елементами, а дорожній просвіт зменшився завдяки правильній підлозі, яка тепер досить товста для розміщення акумуляторної батареї. Але загальний профіль готового серійного автомобіля виглядає надзвичайно схожим. Передня частина має нову інтерпретацію решітки Kia, адаптовану для більшої висоти цієї моделі порівняно з EV6.

Дизайнери Kia кажуть, що словосполучення «тигрове обличчя» має замінити «тигрову решітку», яка є на автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння, оскільки EV9 взагалі не має решітки. Є рамкова панель у колір кузова, а з обох боків від неї вигравірувані лазером ділянки корпусу дозволять просвічувати світлодіодне світло; користувачі зможуть обрати їхній дизайн через інформаційно-розважальну систему.

Денні ходові вогні по обидві сторони від «обличчя тигра» є складними вертикальними елементами, натхненними зоряними сузір'ями; Kia називає їх «зірковими картами» і каже, що вони будуть частиною наступних моделей.

Кузов автомобіля включає різні обробки. Деякі з найбільших панелей надзвичайно чисті; сам капот не має силового купола, який можна знайти на автомобілях із двигуном внутрішнього згоряння. Але відповідно до філософії дизайну Kia щодо контрасту, у той час як головні бокові частини мають лише м'які вигини, прилеглі плечі створені величезними, брутальними прямокутними колісними арками, розширеними гострими трикутними мотивами. Вони надають автомобілю міцного, кремезного вигляду.

EV9 використовує ту саму основу, що й EV6 і Hyundai Ioniq 5 і 6 - спеціально розроблену, повністю електричну платформу e-GMP. Kia ще не оприлюднила жодних технічних деталей, але можна з упевненістю сказати, що з огляду на необхідність перевозити до семи людей, інженери, ймовірно, використають подовжену колісну базу, щоб втиснути більше акумуляторних модулів.

Це може призвести до збільшення максимальної потужності EV6 у 77,4 кВт-год приблизно до 100 кВт-год; Минулого року Kia повідомила інвесторам, що цільовий запас ходу для EV9 становить до 862 км, і здається малоймовірним, щоб цього можна було досягти у більшому автомобілі без супутнього збільшення розміру батареї.

Проте новинка буде використовувати 800-вольтну технологію, і, як наслідок, вона, ймовірно, запропонує таку ж швидкість заряджання, як і EV6, - до 233 кВт при підключенні до достатньо швидкої точки.

Платформа e-GMP може включати задньопривідну та двомоторну повнопривідну конфігурації, і ймовірно, що EV9 буде доступний з обома. Kia прагне, щоб новий автомобіль мав час розгону до 100 км/год за п'ять секунд, що приблизно дорівнює прискоренню повнопривідного EV6. Тим часом компанія вже підтвердила, що в рамках своєї стратегії «Plan S» вона розробить високопродуктивний EV9 GT, який буде перевищувати 577-сильний EV6 GT у своєму портфоліо.

Всередині є тепліші та природніші матеріали, ніж у EV6, з тканиною, яка використовується в деяких ключових областях замість текстурованого пластику.

Приладова панель представляє новий принцип дизайну, котрий буде використовуватися в наступних моделях Kia EV; є лише одна приладова та інформаційно-розважальна панель із кількома дисплеями, як у EV6, але контекстні сенсорні кнопки нижче замінено на більш чистий дизайн із тактильним відгуком. Деякі з більш детальних функцій системи опалення та вентиляції перемістилися на дисплей, хоча базові функції виконуються фізичними перемикачами. Також є звичайний регулятор гучності.

Інтер'єрна команда Kia на чолі з Йохеном Пассеном наполегливо працювала над вирізанням деталей оздоблення - навколо підлокітників і верхнього краю передньої панелі, щоб допомогти створити «негативний простір» і зробити салон більш просторим, відкритим і розслабляючим.

Дизайнери також використали рівну підлогу електромобіля, щоб створити гнучкі рішення для зберігання речей, включаючи невеликий висувний столик між передніми сидіннями. У шестимісному режимі центральні сидіння можна повернути обличчям назад, хоча це може бути заборонено під час керування автомобілем, залежно від місцевого законодавства.

Коли сидіння складаються, вони створюють рівну поверхню, що полегшує переміщення більш довгих вантажів.

EV9 має надійти в салони Kia у Європі восени, а перші поставки очікуються наприкінці цього року. Компанія поки не повідомляє про ціни та технічні характеристики, але, враховуючи позиції EV6, діапазон нового флагмана стартуватиме приблизно з 70 000 євро - потенційно з одним двигуном і меншою батареєю на 77,4 кВт-год - і досягне 95 000 євро за семимісні версії потужністю 100 кВт-год з повним навантаженням і подвійним двигуном.