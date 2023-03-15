Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований

Седан Hyundai Elantra отримав детальний опис для модельного 2024 року в Кореї, й серед іншого йдеться про відеореєстратор і цифровий ключ.





Після прев'ю наприкінці минулого місяця Hyundai опублікував більше деталей і повну фотогалерею оновленої Elantra. Хоча поки фактично представлена модель "Avante" (під цією назвою седан продається у Південній Кореї), проте очікується, що глобальна модель отримає ті ж оновлення пізніше цього року.

Оновлений Avante отримав вбудований відеореєстратор, який встановлений у верхній частині лобового скла та надсилає відео на екран інформаційно-розважальної системи або просто на смартфон.

До речі, мобільний пристрій, що працює на iOS або Android, тепер може використовуватися як цифровий ключ. Власники можуть блокувати та розблоковувати корейську Elantra та ділитися правом використання з сімома людьми.

Система кондиціонування повітря має функцію під назвою «After-Blow» («Продув») для запобігання розвитку цвілі. Hyundai представила цю технологію ще в 2020 році, і вона осушує кондиціонер.

У заяві компанії сказано: «Після того, як двигун вимкнеться і конденсат із випарника стікає природним шляхом протягом приблизно 30 хвилин, «After-Blow» активується на 10 хвилин, щоб осушити випарник і будь-який залишковий конденсат у повітропроводі. Система кондиціонування автоматично дозволяє приплив зовнішнього повітря протягом цього часу, щоб запобігти накопиченню вологи».

При цьому, автовиробник слідкує за зарядом акумулятора машини, оскільки є датчик, який може визначити, коли батарея розряджається, щоб зупинити «After-Blow» від повної розрядки. Система не буде активована, якщо зовнішня температура низька або коли кондиціонер не використовувався протягом тривалого часу.

На внутрішньому ринку Avante/Elantra буде доступний з атмосферним 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 к.с. і крутним моментом 154 Нм. Крім того, покупці також можуть отримати 1,6 LPi, який може працювати на зрідженому нафтовому газі (LPG). Нова конструкція повітряних завіс у передньому бампері має дещо покращити паливну ефективність.

Очікується, що Elantra N отримає подібні оновлення до кінця цього року або в 2024 році. Hyundai вже оголосив, що наступне покоління буде з двигуном внутрішнього згоряння.



