Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року

Японський автовиробник Mitsubishi Motors Corp планує електрифікувати 100% свого автопарку до 2035 року.

Про це пише Reuters із посиланням на місцеву газету Yomiuri Shimbun.

"Mitsubishi є молодшим членом партнерства французьких автовиробників Renault SA (RENA.PA) і Nissan Motor Co (7201.T), які минулого місяця оголосили про укладення угоди про реорганізацію свого альянсу.

Mitsubishi раніше заявляла, що до 2030 року 50% її автопарку буде електрифіковано, і ця мета, за даними Yomiuri, залишиться незмінною, а акцент буде зроблено на просуванні електрифікації протягом наступних п'яти років.

Mitsubishi також планує представити електромобілі в Європі.