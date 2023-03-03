Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями

Французька марка Peugeot представила оновлений 508, який отримав рестайлінг дизайну та нову медійну систему.

Завдяки новому напрямку дизайну, оновленому логотипу та перспективним планам електрифікації Peugeot останнім часом зазнає значного оновлення. Цього року фастбек 508 та споріднений універсал SW потрапили під серію оновлень, щоб зберегти їхню конкурентоспроможність до появи потенційних повністю електричних замін у другій половині десятиліття.





Зміни стилю є дуже еволюційними, а передня частина черпає натхнення від моделі 408. Новий логотип Peugeot розташований спереду та всередині нової решітки радіатора, яка зливається з кузовом і фарами. Останні являють собою матричні світлодіодні блоки з трьома іклоподібними смугами бігових вогнів, що простягаються в бампер.

Також були встановлені нові 18-дюймові легкосплавні диски, а задні ліхтарі отримали оновлений дизайн, схожий на кігті. Тонкі зміни, включаючи напис Peugeot на задній частині, який замінив попередній значок лева, покращують екстер'єр, але ззовні оновлений 508 не радикально відрізняється від версії, яку тестував Motorcar.

Клієнти можуть обрати із семи варіантів фарбування екстер'єру оновленого автомобіля, включно з трьома новими кольорами.

Peugeot оновив інформаційно-розважальну систему всередині. На приладовій панелі все ще встановлено 10-дюймовий екран, але тепер на ньому працює найновіше програмне забезпечення компанії i-Connect Advanced.

Інтерфейс можна налаштувати за допомогою віджетів і ярликів, а топова версія також включає підключену до TomTom навігаційну систему та голосовий помічник «Okay Peugeot». Налаштування також підтримується бездротовим оновленням для покращення функціональності з часом.

Загальна архітектура салону не змінилася порівняно з попереднім 508, з набором клавіш швидкого доступу в стилі піаніно під екраном. Центральна консоль була розряджена за допомогою меншого селектора передач, а компонування Peugeot i-Cockpit все ще присутнє.

Під 12-дюймовим блоком цифрових приладів розташовано невелике кермо, яке пропонує нові дисплеї з можливістю конфігурації для навігації, медіа та зчитування заряду енергії трансмісії в гібридних моделях.

508 також пропонує передні сидіння, сертифіковані AGR, які можуть бути оснащені функцією електричної пам'яті, підігрівом сидінь і пневматичною системою масажу. Нові варіанти оббивки з тканини та алькантари є частиною оновлень, а оздоблення шкірою наппа доступна як опція. Також можна встановити потужнішу звукову систему Focal із 10 динаміками.

Коли справа доходить до практичності, нові 508 і універсал 508 SW відповідають своїм попередникам з об'ємом багажника 487 і 530 літрів відповідно. Складання задніх сидінь у 508 SW збільшує його до неймовірних 1780 літрів.

Peugeot спростив лінійку моделей для оновленого 508, який випускається в специфікаціях Allure, GT або Peugeot Sport Engineered. Як і раніше, високопродуктивний PSE використовує плагін-гібридну силову установку потужністю 355 к.с., побудовану навколо 1,6-літрового чотирициліндрового бензинового двигуна з турбонаддувом.

В ній поєднується електричні мотори в коробці передач і на задній осі, щоб забезпечити 355 к.с. і повний привід, при цьому електричний елемент живиться від акумуляторної батареї ємністю 12,4 кВт-год. Використовуючи зарядний пристрій потужністю 7,4 кВт, акумулятор можна поповнити за 1 годину 40 хвилин.

Для версій Allure і GT варіанти двигунів 508 складаються з бензинових, дизельних і плагін-гібридних установок. Бензиновий двигун представлений у вигляді 1,2-літрового двигуна, а дизельний - 1,5-літрового чотирициліндрового двигуна. Обидва виробляють 129 к.с.

Поряд із 222-сильним 1,6-літровим плагін-гібридним агрегатом нового автомобіля, новий 508 вперше продаватиметься з менш потужним варіантом цієї силової установки потужністю 178 к.с. Всі двигуни в стандартній комплектації оснащуються восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Для зміни поведінки 508 під час руху, можна обрати режими водіння від Eco до Sport, а додаткові адаптивні амортизатори можна перемикати між налаштуваннями Comfort, Normal і Sport.

У поєднанні з додатковою потужністю PSE має менший дорожній просвіт із ширшими коліями (24 мм і 12 мм спереду і ззаду відповідно) для кращої керованості, а також покращені гальма та 20-дюймові легкосплавні диски. Вони взуті в шини Michelin Pilot Sport 4S.

Для підвищення безпеки в оновленому 508 доступний набір систем допомоги водієві, включаючи моніторинг сліпих зон, нічне бачення, паркувальні камери та адаптивний круїз-контроль із функцією зупинки та руху.

Ціни на новий 508 Peugeot ще не оприлюднені, але очікується невелике підвищення в порівнянні з актуальною ціною, коли новинка надійде в продаж пізніше цього року.