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АНАЛІТИКА

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

16:41 27.02.2023 |

Транспорт

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Американський бренд Chevrolet презентував оновлений кросовер Trailblazer, який отримав зовнішній рестайлінг та нові технології всередині.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Chevrolet Trailblazer 2024 року дебютував з оновленою передньою частиною та розширеним набором стандартних технологій. Ціни на оновлену модель поки невідомі. Покупці в Америці можуть обрати комплектації LS, LT, Activ і RS.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Переглянута носова частина Trailblazer може похвалитися вужчими та чіткішими фарами у верхній частині решітки. Нижні лампи тепер мають овальну форму, а трапецієподібний отвір з'явився у нижній решітці. Бренд також запропонував нові варіанти кольорів: Copper Harbor Metallic і Cacti Green.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Комплектація Trailblazer RS має чорні зовнішні накладки, трапецієподібний візерунок на решітці радіатора, 19-дюймові колеса та пару хромованих наконечників вихлопної системи. Activ - це більш міцна комплектація з переробленими амортизаторами для кращої роботи на бездоріжжі.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Всередині Trailblazer 2024 року тепер оснащений 11-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи, який замінює попередній стандартний 7,0-дюймовий екран або опціональний 8,0-дюймовий монітор. Система підтримує бездротові Apple CarPlay і Android Auto. Крім того, тепер є 8,0-дюймовий дисплей для водія на панелі приладів, який замінює існуючий 4,2-дюймовий блок.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Стандартне оснащення включає кнопковий запуск, круїз-контроль і задню камеру високої чіткості. Бездротовий зарядний пристрій для телефону є опцією для моделей LT, Activ і RS.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Сидіння переднього пасажира складається рівно, щоб помістити предмети довжиною до 8,5 футів (2,59 метра), коли спинка заднього сидіння складена. Вантажний об'єм становить до 54,4 кубічних футів (1540 літрів).

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Силові агрегати Trailblazer не змінюються. Стандартний двигун - це 1,2-літровий трициліндровий двигун із турбонаддувом, який видає 137 кінських сил (102 кіловати) і крутний момент 162 фунт-фут (220 Нм). Мотор підключається до CVT, що керує передніми колесами.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Пропонується також 1,3-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом, який розвиває 155 к.с. (116 кВт) і 174 фунт-фут (236 Нм). З переднім приводом двигун працює в парі з CVT. Якщо покупець обирає доступну систему повного приводу, автомобіль отримує дев'ятиступінчастий автомат.

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Актуальна генерація Chevrolet Trailblazer була представлена у 2021 році й тоді ціна починалася з 19 995 доларів США. Для моделей 2023 року ціна починається з 23 395 доларів й додаткових 1 295 доларів за доставку.


Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном

 

Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Chevrolet
 

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