BMW представила оновлені кросовери X5 та X6

Німецька марка BMW презентувала оновлені версії X5 та X6 для 2024 модельного року з двигунами Mild-Hybrid і PHEV потужністю 483 к.с.





Оновлені BMW X5 і X6 2024 року випуску отримали невеликі зміни зовнішнього стилю, але всередині можна знайти всебічні оновлення силових агрегатів і технологій. Обидві моделі дебютують на виставці Amelia Concours d'Elegance у березні та підуть у виробництво у квітні на заводі автовиробника в Спартанбурзі, Південна Кароліна.





X5 sDrive40i, xDrive40i та X6 xDrive40i матимуть нове покоління 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна BMW з турбонаддувом. Електродвигун потужністю 12 кінських сил (9 кіловат) і 147 фунт-футів (199 ньютон-метрів) матиме 48-вольтовий м'який гібрид. Загальна потужність системи тепер становить 375 к.с. (280 кВт) і 383 фунт-фут (519 Нм). Для порівняння, попереднє застосування шестициліндрового двигуна в цих моделях становило 335 к.с. (250 кВт) і 332 фунт-фут (450 Нм).

За оцінками BMW, X5 і X6 xDrive40i 2024 року можуть розганятися до 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) за 5,2 секунди. До оновлення цей показник становив 5,3 секунди.

X5

X5 і X6 M60i xDrive продовжують використовувати 4,4-літровий твін-турбо V8, але тепер він має 48-вольтову м'яку гібридну систему. Потужність силової установки все ще становить 523 к.с. (390 кВт) і 553 фунт-фут (750 Нм). Обидві моделі розганяються до 60 миль/год за 4,2 секунди.

X6

X5 xDrive50e PHEV замінює попередній xDrive45e. Загальна потужність системи від 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна з турбонаддувом і електродвигуна тепер становить 483 к.с. (360 кВт) і 516 фунт-фут (700 Нм), замість попередніх 389 к.с. (290 кВт) і 443 фунт-фут (600 Нм). Його оновлений електродвигун зазвичай видає 194 к.с. (145 кВт) і 280 фунт-фут (380 Нм), але тимчасово може запропонувати 331 фунт-фут (449 Нм). Модель розганятиметься до 60 миль на годину за 4,6 секунди проти 5,3 секунди раніше.

X5

BMW також надає xDrive50e батарею з корисною ємністю 25,7 кіловат-годин, щоб замінити попередній блок ємністю 17,1 кВт-год. Крім того, пристрій тепер може заряджатися від мережі змінного струму потужністю до 7,4 кВт. Ця установка забезпечує приблизно 40-мильний (64-кілометровий) запас ходу на електричній енергії.

X6

Всі три двигуни комплектуються восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Трансмісія тепер має електричний масляний насос і торсіонні амортизатори, які роблять перемикання більш плавним, за словами автовиробника.

X5

З доступним пакетом M Sport є налаштування Sprint, яке автоматично перемикає найнижчу доступну передачу, перемикає трансмісію в найспортивніший режим і отримує повний електричний імпульс від помірно-гібридної системи.

X6

Оновлені X5 і X6 виглядають дещо інакше, ніж їхні попередники. У BMW відзначають, що контур фар став на 35 міліметрів вужчим. Рельєфні поверхні тепер межують з радіаторною решіткою, і вона має переглянуті нижні частини. X5 доступний з додатковою підсвіченою решіткою. X6 тепер стандартно поставляється з пакетом M Sport, який має восьмикутник у нижній панелі. Моделі M60i xDrive з двигуном V8 мають чотири вихлипні труби.

X5

У покупців є кілька нових кольорів на вибір. Металік Blue Ridge Mountain, металік Brooklyn Grey, металік Skyscraper Grey і металік Frozen Pure Grey приєднуються до палітри. X5 M60i xDrive доступний у кольорі Marina Bay Blue metallic, а X6 M60i xDrive пропонує Isle of Man Green metallic.

X6

Всередині оновлених X5 і X6 є більш значні зміни. Тепер екрани представлені в єдиному вигнутому скляному дисплеї, що складається з 12,3-дюймового інформаційного екрана та 14,9-дюймового монітора приладів. Панель амбіентного освітлення з 15 кольорами на вибір додає трохи освітлення салону.

X5

Стосовно систем допомоги водієві, Highway Assistant додається до додаткового пакету Driving Assistance Professional Package. Система дозволяє водіям прибрати руки з керма на автомагістралях з обмеженим доступом на швидкості до 85 миль/год (137 км/год). Режим

X6

Assisted View на панелі приладів показує транспортні засоби, які виявляються камерами та датчиками на поточній та сусідніх смугах.

Parking Assistant Professional записує рух автомобіля на відстані до 656 футів (200 метрів) і може відтворювати його у зворотному напрямку. Це означає, що водій може керувати машиною за допомогою програми My BMW App на смартфоні.

X5

X5

X5

X5

X6

X6

X6

У таблиці нижче наведено ціни на лінійку X5 і X6 2024 року в США.