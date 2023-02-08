Range Rover Velar оновився для 2024 року

Оновлений Range Rover Velar дебютував з оновленим екстер'єром та з новою інформаційно-розважальною системою.

Один із найстильніших позашляховиків Range Rover Velar зазнав незначних змін у зовнішності для 2024 модельного року.

Дизайнери Land Rover не надто гралися зі стилем, оскільки преміальний автомобіль здебільшого зберіг елегантний стиль дорестайлінгової версії. Оновлені фари мають денні ходові вогні, схожі на дорогоцінний камінь, і обрамляють непомітно змінену передню решітку. Ззаду дещо оновлено нижню частину бампера.





Більші зміни відбулися в салоні, де Velar 2024 року використовує шикарну 11,4-дюймову інформаційно-розважальну систему Land Rover із «плаваючим» вигнутим скляним сенсорним екраном. Ця апаратна зміна приводить його у відповідність до Range Rover і Range Rover Sport, дозволяючи користувачам отримати доступ до 80 відсотків доступних функцій лише двома дотиками до головного екрана.

Pivi Pro може приймати бездротові оновлення та користуватися перевагами бездротової підтримки Android Auto та Apple CarPlay, а бездротова зарядка розміщена в новій області зберігання на центральній консолі. Оновлення по повітрю також заплановано для трансмісії та шасі, а також карт навігації та бортової діагностики.

У Сполучених Штатах Land Rover має намір продавати Range Rover Velar 2024 року в базовій комплектації P250 з 2,0-літровим двигуном із турбонаддувом, що має 247 кінських сил. Потужність передається на стандартну систему повного приводу через нову 8-ступеневу автоматичну коробку передач, яка обіцяє більш плавне перемикання передач.

Комплектація P400 пропонує більший 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 395 к.с. Цей м'який гібридний двигун також працює виключно з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач і повним приводом та зберігає 48-вольтовий літій-іонний акумулятор під підлогою багажника ззаду.

Velar 2024 року, який уже доступний для замовлення в Сполучених Штатах, має ціну від 61 500 доларів США за P250 S, за ним слідує P250 Dynamic SE за 63 600 доларів США. Шестициліндровий двигун доступний у версії P400 Dynamic SE за 70 600 доларів США та в P400 Dynamic HSE за 78 400 доларів США.

Оббивка без шкіри поєднує вовну з поліуретановими текстильними вставками, а три нові шкіряні інтер'єри представлені в кольорах Cloud, Raven Blue або Deep Garnet. Для персоналізації Land Rover встановлює акценти Moonlight Chrome на кермі, вентиляційних отворах і окантовках центральної консолі. В екстер'єрі клієнти тепер можуть замовити кольори Metallic Varesine Blue або Premium Metallic Zadar Grey.

У Європі оновлений Velar також пропонується як P400e з гібридною силовою установкою. Він отримав оновлену батарею зі збільшенням ємності з 13,6 кВт-год до 19,2 кВт-год, щоб подолати 65 км за циклом WLTP в електричному режимі, або на 11 км більше, ніж раніше. Крім того, інженери збільшили максимальну потужність зарядки до 50 кВт.

Land Rover також пропонує чотирициліндровий D200 і шестициліндровий D300 дизельні версії 2024 Velar на Старому Континенті. А ось версію SVAutobiography з потужним 5,0-літровим V8, на жаль, не показали. В останніх моделях Range Rover і Range Rover Sport компанія JLR замінила наддувний двигун на 4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом від BMW під кодовою назвою «N63».