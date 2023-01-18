Suzuki представила новий концепт eVX

Концепт Suzuki eVX стане передвісником для серійного електричного кросовера, який запланований на 2025 рік.

Suzuki відстає від конкурентів у сегменті електромобілів, але, схоже, японська компанія нарешті працює над випуском свого першого серійного електромобіля. Він з'явиться лише у 2025 році, хоча тепер можна побачити, як він виглядатиме.

Suzuki представила концепт eVX під час Auto Expo 2023 в Делі (Індія), натякуючи на серійний електричний кросовер, який має вийти приблизно в середині десятиліття.





Автовиробник не готовий оприлюднити всі подробиці концептуального автомобіля, але сказав, що він поєднує в собі «сильну ДНК Suzuki 4×4» з перевагами сучасних електромобілів.

Автомобіль має форму компактного позашляховика з миттєво впізнаваною передньою частиною, короткими звисами та м'язистими колісними арками, які створюють позашляховий вигляд збоку.

eVX має 169 дюймів (4300 міліметрів) у довжину, 71 дюйм (1800 мм) у ширину та 63 дюйми (1600 мм) у висоту, що робить його трохи довшим і ширшим за Vitara, що продається на світових ринках.

Швидше за все, на підлозі знаходиться акумуляторна батарея на 60 кіловат-годин, яка повинна забезпечувати запас ходу до 342 миль (550 кілометрів) на одному заряді. Майте на увазі, що ці цифри вимірюються індійським стандартом MIDC, який, як правило, є оптимістичнішим за європейський стандарт WLTP і американський стандарт EPA.

«Я радий представити eVX, наш перший глобальний стратегічний електромобіль. Для Suzuki Group вирішення проблеми глобального потепління є пріоритетом. Ми просуваємо низку глобальних заходів для зменшення викидів парникових газів. Suzuki продовжуватиме надавати цінну продукцію нашим клієнтам по всьому світу, оптимізуючи їх для того, як живуть і водять різні люди», - сказав Тосіхіро Сузукі, президент Suzuki, під час дебюту концепту, не вдаючись до додаткових технічних подробиць навколо eVX.

Трохи раніше цього тижня Suzuki також оголосила про підписання угоди про спільні розробки з Inmotive (Канада). Обидві компанії працюватимуть над двошвидкісною трансмісією для електромобілів, яка використовуватиметься в майбутніх серійних електромобілях Suzuki. Метою фірми є потенційне розширення запасу ходу електромобіля завдяки підвищенню ефективності трансмісії. Чи буде ця нова коробка передач електрокара реалізована у серійній версії концепту eVX, ще невідомо.