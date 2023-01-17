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АНАЛІТИКА

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

17:43 17.01.2023 |

Транспорт

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Японська марка Mazda представила гібридний MX-30 e-Skyactiv R-EV, який отримав роторний двигун для збільшення автономного кілометражу.

Приблизно через десять років після завершення виробництва RX-8 спеціальною версією Spirit R, Mazda офіційно повертає роторний двигун на Брюссельському автосалоні 2023 року.

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Проте заплутана назва «MX-30 e-Skyactiv R-EV» далеко не говорить про спортивний автомобіль, а його роторний двигун не розроблявся для підвищення потужності. Натомість він працює як подовжувач запасу ходу, завдяки чому кросовер подорожує значно далі, ніж звичайна електрична версія. 


830-кубовий бензиновий двигун із прямим уприскуванням має високий ступінь стиснення 11,9:1. Він розвиває 75 кінських сил (55 кіловат) при 4700 об/хв і 116 ньютон-метрів (86 фунт-фут) крутного моменту при 4000 об/хв, але насправді він не приводить в рух колеса.

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Як і в Nissan Qashqai e-Power, колеса приводяться в дію виключно від електродвигуна, у цьому випадку він видає 167 к.с. (125 кВт) і 260 Нм (191 фунт-фут) крутного моменту. 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

За відсутності механічного з'єднання з колесами, роторний двигун виконує функцію живлення генератора, який виробляє енергію для збільшення запасу ходу MX-30 до понад 600 кілометрів (373 миль). ДВЗ отримує необхідну енергію з 50-літрового бензинового баку, встановленого безпосередньо перед задньою віссю, а літій-іонний акумулятор ємністю 17,8 кВт-год встановлений у днищі. 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Mazda вважає, що власники будуть переважно використовувати автомобіль виключно як електрокар, оскільки вони вважають, що повністю електричного WLTP запасу 85 км (53 милі) у змішаному циклі має вистачити на день.

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Якщо говорити про батарею, то її повна зарядка від настінної зарядки потужністю 11 кВт займе 1 годину 40 хвилин. Перехід від 20 до 80 відсотків за допомогою підключення постійного струму (36 кВт) займе 25 хвилин. 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

MX-30 e-Skyactiv R-EV потребує 9,1 секунди для розгону від 0 до 100 км/год (62 милі/год), а швидкість обмежена електронікою на рівні 140 км/год (87 миль/год).

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Представлена гібридна версія з роторним двигуном стала важчою, як для компактного кросовера, й тепер маса автомобіля становить 1703 кілограми (3754 фунти). Незважаючи на це, Mazda рекламує надзвичайно низьке споживання пального лише 1 літр на 100 кілометрів (62 милі) у комбінованому циклі WLTP із відповідними викидами CO2 лише 21 г/км. 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Стартова ціна становить 35 990 євро в Німеччині, де модель початкового рівня коштує стільки ж, скільки і версія електромобіля. Доступно п'ять версій гібрида, включаючи Edition R за 45 040 євро. 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Слід зазначити, що Mazda не вперше оснащує MX-30 бензиновим двигуном. На деяких ринках, таких як Японія та Австралія, він продає кросовер із м'яким гібридом 2,0-літровим двигуном потужністю 153 к.с. і 200 Нм (147 фунт-фут). 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном

 

Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mazda
 

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