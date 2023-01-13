Suzuki офіційно представила 5-дверний Jimny

Японська марка Suzuki офіційно представила 5-дверну версію відомого компактного позашляховика Jimny.

Після багатьох років чуток і місяців шпигунських знімків Suzuki нарешті представила 5-дверний Jimny. Щоправда, модель технічно вимовлятиметься на СП Maruti Suzuki в Нью-Делі та тому дебютувала на Auto Expo 2023 в Індії.





Тим не менш, це все ще рамний позашляховик, але тепер він значно більший, щоб розмістити задні двері, які забезпечують доступ до набагато просторішого внутрішнього салону.

У той час як 3-дверний Jimny, що продається в Японії, має довжину 3395 міліметрів (133,7 дюйма), глобальна модель досягає 3645 мм (143,5 дюйма). Представлений же 5-дверний позашляховик має довжину 3985 мм (157 дюймів). Його колісна база подовжена до 2590 мм (102 дюйма), що робить його на 340 мм (13,3 дюйма) довшим, за 3-дверний варіант.

Maruti Suzuki зазначає, що автомобіль має ширину 1645 мм (64,8 дюйма) і 1720 мм (67,7 дюйма) у висоту, причому обидві цифри збігаються з міжнародним 3-дверним Jimny.

Новинка зберігла вертикальний і квадратний стиль і отримала чорний дах, який контрастує з основним кольором Kinetic Yellow. Розширені колісні арки, круглі фари, рейкова решітка радіатора, відкриті задні петлі та позашляхові шини - це деякі знайомі риси, успадковані від 3-дверної моделі. Модель оснащена 15-дюймовими колесами з гумою 195/80 і має встановлене ззаду запасне колесо з чорною накривкою.

Інтер'єр значною мірою перенесено зі стандартного Jimny, аж до ручки на панелі приладів з боку пасажира та штучних відкритих болтів.

Індійська модель отримала заднє сидіння, на якому можуть розміститися до трьох пасажирів. З піднятими задніми сидіннями він має вантажний об'єм 208 літрів (7,3 кубічних футів), який можна збільшити до 332 літрів (11,7 кубічних футів) після складання сидіння.

Серед переваг - дев'ятидюймова інформаційно-розважальна система з бездротовим підключенням Android Auto та Apple CarPlay, камера заднього виду та звукова система Arkamys.

З точки зору безпеки, 5-дверний автомобіль має систему контролю підйому та спуску, а також шість подушок безпеки, ESP та електронний розподіл гальмівних зусиль (EBD).

Потужність надходить від 1,5-літрового бензинового двигуна з м'яким гібридом, який видає 105 к.с. при 6000 об/хв і 134 Нм (99 фунт-фут) при 4400 об/хв, які передаються на систему повного приводу.

Вибір коробки передач включає п'ятиступеневу механічну та чотириступеневу автоматичну з гідротрансформатором. Власники 5-дверного Suzuki Jimny зможуть обирати режими 2WD-high, 4WD-high і 4WD-low для серйозної їзди по бездоріжжю завдяки куту заїзду 36 градусів, куту з'їзду 24 градуси, 50-градусному куту вильоту і дорожньому просвіту 210 мм.

Maruti Suzuki збиратиме 5-дверний Jimny на заводі в Гуруграм і вже приймає замовлення в Індії, де він надійде в продаж у травні. Слідом додадуться й інші ринки, включаючи Африку, Австралію та Латинську Америку.



