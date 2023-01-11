Peugeot продемонструвала концепт Inception

Французька марка Peugeot презентувала концепт Inception із майбутнім фірмовим дизайном та передовими технологіями.

Peugeot показала майбутнє бренду на виставці CES 2023 й марка зазначила, що концепт Inception надихне майбутні моделі, в тому числі компактні. За словами компанії, вони з'являться вже у 2025 році.





Концепт отримав платформу STLA Large від Stellantis, довжиною 5 метрів, але заввишки лише 1,34 м. Він використовує 800-вольтну технологію, оснащений батареєю ємністю 100 кіловат-годин і забезпечує пробіг до 800 кілометрів на одному заряді. Завдяки системі індукційної зарядки акумулятор може збільшити запас ходу до 150 км всього за п'ять хвилин.

Під капотом можна знайти установку з подвійним двигуном, яка дає Inception повний привід і майже 680 кінських сил (500 кіловат). Цього достатньо, щоб розігнати машину до 100 кілометрів на годину менш ніж за три секунди.

Електрокар оснащений системою i-Cockpit наступного покоління компанії з новою системою керування Hypersquare, яка замінює механічні з'єднання кермування на систему управління. Центральним елементом техніки є прямокутне кермо, створене за мотивами відеоігор.

Різноманітні елементи керування автомобілем, такі як клімат-контроль і гучність радіо, доступні лише рухом великого пальця та утриманням руки на кермі.





Однією з найяскравіших особливостей дизайну Inception є скло, яке має площу 7,25 квадратних метрів. Peugeot використовує скло Narima, яке пройшло обробку оксидом металу, спочатку призначене для покриття козирків шоломів астронавтів NASA, що надає вікнам жовтий відтінок, зберігаючи при цьому їх теплові якості.

Концепт має 4-й рівень автономного водіння завдяки STLA AutoDrive. Цей режим переорієнтовує салон на комфорт. Автомобіль може сховати кермо Hypersquare, змусити приладову панель зникнути та створити більш привабливий салон.

Технологія, яку Peugeot демонструє на автомобілі, може здатися надуманою, але автовиробник сподівається передати більшість інновацій концепту у виробництво до 2025 року. Peugeot хоче стати провідним електричним брендом Європи до 2030 року та планує випустити п'ять електромобілів протягом наступних двох років.



