Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Peugeot продемонструвала концепт Inception

13:39 11.01.2023 |

Транспорт

Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Французька марка Peugeot презентувала концепт Inception із майбутнім фірмовим дизайном та передовими технологіями.

Peugeot показала майбутнє бренду на виставці CES 2023 й марка зазначила, що концепт Inception надихне майбутні моделі, в тому числі компактні. За словами компанії, вони з'являться вже у 2025 році. 


Концепт отримав платформу STLA Large від Stellantis, довжиною 5 метрів, але заввишки лише 1,34 м. Він використовує 800-вольтну технологію, оснащений батареєю ємністю 100 кіловат-годин і забезпечує пробіг до 800 кілометрів на одному заряді. Завдяки системі індукційної зарядки акумулятор може збільшити запас ходу до 150 км всього за п'ять хвилин. 

Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Під капотом можна знайти установку з подвійним двигуном, яка дає Inception повний привід і майже 680 кінських сил (500 кіловат). Цього достатньо, щоб розігнати машину до 100 кілометрів на годину менш ніж за три секунди. 

Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Електрокар оснащений системою i-Cockpit наступного покоління компанії з новою системою керування Hypersquare, яка замінює механічні з'єднання кермування на систему управління. Центральним елементом техніки є прямокутне кермо, створене за мотивами відеоігор. Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Різноманітні елементи керування автомобілем, такі як клімат-контроль і гучність радіо, доступні лише рухом великого пальця та утриманням руки на кермі. 


Однією з найяскравіших особливостей дизайну Inception є скло, яке має площу 7,25 квадратних метрів. Peugeot використовує скло Narima, яке пройшло обробку оксидом металу, спочатку призначене для покриття козирків шоломів астронавтів NASA, що надає вікнам жовтий відтінок, зберігаючи при цьому їх теплові якості. 

Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Концепт має 4-й рівень автономного водіння завдяки STLA AutoDrive. Цей режим переорієнтовує салон на комфорт. Автомобіль може сховати кермо Hypersquare, змусити приладову панель зникнути та створити більш привабливий салон. 

Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Технологія, яку Peugeot демонструє на автомобілі, може здатися надуманою, але автовиробник сподівається передати більшість інновацій концепту у виробництво до 2025 року. Peugeot хоче стати провідним електричним брендом Європи до 2030 року та планує випустити п'ять електромобілів протягом наступних двох років.


Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Peugeot продемонструвала концепт Inception

 

Peugeot продемонструвала концепт Inception
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Peugeot
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,0767
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0619  0,06 0,14 40,7419  0,05 0,11
EUR 41,9500  0,07 0,16 43,0231  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес