SsangYong змінить назву на KG Mobility

SsangYong, найстаріший автовиробник із Південної Кореї, був придбаний KG Group минулого року, і його новий власник планує змінити назву. Пізніше цього року виробника буде перейменовано на KG Mobility, а всі його продукти отримають новий логотип KG.

Раніше цього тижня цю інформацію підтвердив голова правління KG Group Квак Джеа-Сун.

«Назва - SsangYong Motor - має фанатів із гарними спогадами, але вона також має болючий імідж», - сказав Квак представникам ЗМІ під час заходу, проведеного Корейською асоціацією автомобільних журналістів у Сеулі.

«Відтепер усі автомобілі SsangYong виходитимуть у світ під назвою KG. Навіть зі зміною назви історія SsangYong Motor не зміниться, і [автовиробник] матиме ті самі умови» - додав керівник KG Group.

Історія перетворень

SsangYong бере свій початок від автовиробника, спочатку заснованого в 1954 році, але назва SsangYong вперше з'явилася наприкінці 1980-х років. Пізніше південнокорейський автовиробник був придбаний компанією Daewoo, після чого перейшов у власність китайської SAIC Motor та індійської Mahindra & Mahindra.

KG Group стала власником бренду лише минулого року, але майбутню зміну назви мають ще схвалити акціонери під час зборів у березні цього року.

Якщо зміна отримає зелене світло, вона також буде підкріплена повним маркетинговим переглядом марки, включаючи логотип бренду та фірмовий стиль. Поточна назва компанії використовується протягом останніх 35 років, і Квак визнав, що зміна назви була надзвичайно важким рішенням.

Згідно з The Korea Herald, нова назва KG Mobility, ймовірно, сигналізує про потенційну зміну бізнес-стратегії SsangYong від традиційного автовиробника до фірми, що займається електричною мобільністю.

Буде цікаво побачити, чи зміна назви супроводжуватиметься капітальним переглядом портфоліо продуктів і чи стануть амбіції SsangYong глобальними. Зараз бренд продає автомобілі в Південній Кореї, Австралії, Європі та на деяких інших ринках. Нещодавно він представив позашляховик Torres як нове доповнення до свого південнокорейського модельного ряду.