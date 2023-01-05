Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

SsangYong змінить назву на KG Mobility

13:02 05.01.2023 |

Транспорт

 

SsangYong, найстаріший автовиробник із Південної Кореї, був придбаний KG Group минулого року, і його новий власник планує змінити назву. Пізніше цього року виробника буде перейменовано на KG Mobility, а всі його продукти отримають новий логотип KG.

Раніше цього тижня цю інформацію підтвердив голова правління KG Group Квак Джеа-Сун. 

«Назва - SsangYong Motor - має фанатів із гарними спогадами, але вона також має болючий імідж», - сказав Квак представникам ЗМІ під час заходу, проведеного Корейською асоціацією автомобільних журналістів у Сеулі.

«Відтепер усі автомобілі SsangYong виходитимуть у світ під назвою KG. Навіть зі зміною назви історія SsangYong Motor не зміниться, і [автовиробник] матиме ті самі умови» - додав керівник KG Group. 

Історія перетворень

SsangYong бере свій початок від автовиробника, спочатку заснованого в 1954 році, але назва SsangYong вперше з'явилася наприкінці 1980-х років. Пізніше південнокорейський автовиробник був придбаний компанією Daewoo, після чого перейшов у власність китайської SAIC Motor та індійської Mahindra & Mahindra.  

KG Group стала власником бренду лише минулого року, але майбутню зміну назви мають ще схвалити акціонери під час зборів у березні цього року. 

Якщо зміна отримає зелене світло, вона також буде підкріплена повним маркетинговим переглядом марки, включаючи логотип бренду та фірмовий стиль. Поточна назва компанії використовується протягом останніх 35 років, і Квак визнав, що зміна назви була надзвичайно важким рішенням.

Згідно з The Korea Herald, нова назва KG Mobility, ймовірно, сигналізує про потенційну зміну бізнес-стратегії SsangYong від традиційного автовиробника до фірми, що займається електричною мобільністю. 

Буде цікаво побачити, чи зміна назви супроводжуватиметься капітальним переглядом портфоліо продуктів і чи стануть амбіції SsangYong глобальними. Зараз бренд продає автомобілі в Південній Кореї, Австралії, Європі та на деяких інших ринках. Нещодавно він представив позашляховик Torres як нове доповнення до свого південнокорейського модельного ряду. 
За матеріалами: motorcar.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7901
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9061  0,01 0,02 40,7911  0,05 0,11
EUR 41,6289  0,15 0,37 42,7864  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес