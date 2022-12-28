Chevrolet представив новий Aveo

Багато хто пам'ятає Chevrolet Aveo як бюджетну модель бренду в 2000-х роках. Тим не менш автомобіль під цим брендом досі продається в Мексиці, і тепер там з'явилася нова версія 2024 модельного року. Продажі стартують у першій половині 2023 року.

У Мексиці Aveo наразі доступний як чотиридверний седан, але нове покоління буде продаватись лише як п'ятидверний хетчбек.

Порівняно з існуючою версією, автомобіль наступного покоління має більш незграбний стиль, що надає йому більш сучасного вигляду. Фари стали тоншими та блоковішими. Ззаду лінія пояса загинається вгору, що робить хвіст більш гострим. Задня частина має імітацію дифузора.

Chevy поки що не публікує фотографії салону нового Aveo і не обговорює деталі доступних рівнів комплектації. У компанії стверджують, що автомобіль оснащено шістьма подушками безпеки та має попередження про пристебнення ременів безпеки для передніх і задніх пасажирів.

Нинішній "Авео" має досить аскетичний салон. Доступні технології включають 4,2-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи та автоматичний клімат-контроль.

Як і попередник, Aveo є найдоступнішим автомобілем Chevy в Мексиці. Ціни на існуючу модель починаються від 276 400 мексиканських песо (13 965 доларів за поточним курсом). Onix і Cavalier складають решту чотиридверних седанів автовиробника в країні.

У США модельний ряд автомобілів Chevrolet швидко скорочується. Модель Spark підпала під скорjчення і є деякі докази того, що Malibu теж залишилось недовго. Camaro також має невизначене майбутнє.