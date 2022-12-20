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АНАЛІТИКА

Hyundai представив новий кросовер Kona

18:03 20.12.2022 |

Транспорт

Hyundai представив новий кросовер Kona

 

Корейський бренд Hyundai представив нове покоління кросовера Kona, яке дебютує зі збільшеним кузовом та має чотири варіанти комплектації.

Світовий дебют Hyundai Kona відбувся в Південній Кореї в 2017 році. Тепер бренд готовий оприлюднити зовнішній вигляд нового покоління кросовера, яке з'явиться на глобальному ринку в 2024 модельному році.

Hyundai представив новий кросовер Kona

 

Виробник анонсував чотири основні версії кросовера: електрокар, гібрид, двигун внутрішнього згоряння та N Line. 

Стверджується, що конструктори Hyundai почали розробляти нове покоління Kona саме зі створення електричної версії, а потім перенесли платформу й на інші версії.

Hyundai представив новий кросовер Kona

 

Всі комплектації спереду мають спільну світлову смугу вздовж краю капота. Фари знаходяться під цією смугою на зовнішніх кутах. 

Стиль нижньої частини є основним фактором, що відрізняє моделі Kona 2024 року. Електрокар має елементи, схожі на пікселі, а стиль має деякі риси з автомобілями Hyundai Ioniq.

Базовий автомобіль на ДВЗ матиме прямокутний отвір у цьому просторі. N Line отримає більш агресивний вигляд завдяки використанню трапецієподібного елемента. 

Hyundai представив новий кросовер Kona

 

Збоку моделі Kona 2024 року мають схожий вигляд. Гібридні варіанти та варіанти з ДВЗ мають обшивку кузова на крилах. Електрокар та N Line зберігають цю секцію в кольорі кузова. N Line має задній спойлер, сріблясті бічні пороги та опціональні чорні деталі для кришки дзеркал і даху. 

Задня частина збігається з передньою, завдяки легкій смузі, що тягнеться через задні двері. Як і фари, задні ліхтарі знаходяться в нижніх кутах. N Line також відрізняється подвійними вихлопними отворами. 

Новий Kona EV має довжину 4355 міліметрів, що на 150 міліметрів більше за існуючу модель. Колісна база збільшилась 60 міліметрів, а ширина зросла на 25 міліметрів. 

Інтер'єр 

Всередині новий Kona має пару 12,3-дюймових екранів із єдиною рамкою. Важіль перемикання передач тепер знаходиться на колонці за кермом.

Hyundai представив новий кросовер Kona

 

Під великими дисплеями центральна панель містить пару вентиляційних отворів і елементи керування системою клімат-контролю. На консолі є циферблат, але його призначення незрозуміле.

Hyundai представив новий кросовер Kona

 

У другому ряду є простий задній диван. У релізі компанії також зазначено, що решта стилю кросовера отримала «естетику міського дизайну 21-го століття». 

Автовиробник поки що не розкрив специфікації силового агрегату або деталі ціни на нову Kona. Hyundai оприлюднить цю інформацію найближчими місяцями.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Hyundai
 

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