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Nissan представив нове покоління мінівена Serena

10:55 29.11.2022 |

Транспорт

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Нова генерація Nissan Serena дебютує з вісьмома сидіннями, водовідштовхувальною оббивкою та гібридною версією.

У світі, який одержимий позашляховиками, Nissan наполягає, що все ще є місце для справжнього сімейного автомобіля, а, отже, для Serena шостого покоління. 


Назва, що з'явилась на початку 1990-х років, продовжує використовуватися для більш сучасного мінівена з новітніми технологіями та ще більш просторим салоном, який може вмістити вісім осіб. 

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

У формі цегли на колесах, щоб максимально збільшити внутрішній простір, Serena 2023 має сучасну передню панель із фарами, які зливаються з великою решіткою радіатора.  

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Компанія Nissan заявляє, що встановила найширше лобове скло в сегменті, щоб покращити видимість назовні, та ще більш покращені масивні бічні вікна. Розсувні двері з боку пасажира мають функцію автоматичного відкривання без використання рук, тоді як усі освітлення використовують світлодіоди. 

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Водій отримав додаткові 120 міліметрів простору для ніг порівняно з попереднім мінівеном у оновленому салоні з новою коробкою передач.  

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Батьки з великою кількістю дітей будуть раді побачити водовідштовхувальну оббивку сидінь, а також безліч USB-портів і Wi-Fi, щоб насолоджуватися портативними мультимедійними пристроями, аби зайняти їх під час тривалих подорожей. Усі пасажири мають власний контроль кондиціонування повітря, а також функцію попереднього охолодження кондиціонера. 


Залежно від комплектації Nissan Serena має довжину 4690 мм або 4765 мм і ширину 1695 мм або 1715 мм. Висота також залежить від варіанту, оскільки деякі мають висоту 1870 мм, а інші - 1885 мм або 1895 мм.  

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Стосовно колісної бази, то вона становить або 3135 мм або 3145 мм. Залежно від специфікації вага коливається від 2110 до 2235 кілограмів. 

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

У бензиновій версії використовується 2,0-літровий атмосферний двигун потужністю 150 кінських сил (110 кіловат) і 200 ньютон-метрів крутного моменту, який пропонується з або без повного приводу та CVT.  

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Існує також гібридна модель e-Power (тільки 2WD) з новим і тихішим 1,4-літровим двигуном, що видає 98 к.с. (72 кВт) і 123 Нм. У поєднанні з електродвигуном загальна потужність системи становить 163 к.с. (120 кВт) і 315 Нм. 

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Важливою функцією є ProPilot 2.0, що дозволяє їздити без використання рук однією смугою на шосе зі швидкістю 40 км/год і вище для найвищого рівня комплектації Luxion з e-Power. Флагман також отримав ProPilot Park, який вперше на моделі Nissan реєструє та розпізнає лінії паркувальних місць.  

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Обиравши гібрид можна отримати додаткове джерело живлення, щоб заряджати електроприлади так само, як електромобілі пропонують двонаправлену зарядку. 

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Ціна починається з 2 768 700 ієн (близько 20 000 доларів) за базову газову модель і зростає до 4 798 200 ієн (34 700 доларів) за e-Power Luxion. Першою в продаж надійде Serena зі звичайним двигуном цієї зими, а гібрид з'явиться навесні 2023 року. 


Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 

Nissan представив нове покоління мінівена Serena

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Nissan
 

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