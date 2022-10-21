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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

11:02 21.10.2022 |

Транспорт

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Базовий спорткар BMW M вперше змінив покоління й став продовженням 2-Series. BMW M2 другої генерації стало довшим і ширшим, але нижчим за попередника. У тому числі збільшилась на 110 мм колісна база.


Найпростіше новинку відрізнити за «ніздрями» решітки радіатора з горизонтальними ребрами замість вертикальних і за переднім бампером із майже квадратними бічними повітроводами замість трикутних.

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Машина отримала нову версію двигуна S58: трилітрова рядна шістка розвиває 460 к.с. та 550 Нм.

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

У порівнянні з M2 першого покоління надбавка склала значні 90 к.с. (Модель M2 Competition, яка фактично замінила оригінальне купе, видавала 410 к.с. й ті ж 550 Нм). За замовчуванням мотор поєднується з восьмиступеневим автоматом M Steptronic, але опціонально доступна і шестиступенева механіка. Активний задній M-диференціал входить до стандартного оснащення.

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

На «механіці» нова BMW M2 розганяється до сотні за 4,1 секунди, з автоматом - на 0,2 секунди повільніше.


Опціональний пакет M Driver's дозволяє збільшити максимальну швидкість до 285 км/год. Також за доплату доступний набір M Race Track, що включає карбоновий дах (приблизно на 6 кг легше за стандартний), ковшеподібні сидіння та інтер'єрний декор із вуглепластику.

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Водійський інтерфейс під керуванням операційної системи iDrive восьмого покоління включає 12,3-дюймову приладку та 14,9-дюймовий екран мультимедіа. У стандартне оснащення входять тризонний клімат-контроль та великий набір систем безпеки, опціонально доступні активний круїз-контроль з функцією stop&go, помічники водіння та паркування.

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Ринковий дебют нової BMW M2 намічено на квітень 2023 року. Випускатимуть спорткар поруч зі звичайними 2-Series - на мексиканському заводі в Сан-Луїс-Потосі.


Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 

Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

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