Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.

Базовий спорткар BMW M вперше змінив покоління й став продовженням 2-Series. BMW M2 другої генерації стало довшим і ширшим, але нижчим за попередника. У тому числі збільшилась на 110 мм колісна база.





Найпростіше новинку відрізнити за «ніздрями» решітки радіатора з горизонтальними ребрами замість вертикальних і за переднім бампером із майже квадратними бічними повітроводами замість трикутних.

Машина отримала нову версію двигуна S58: трилітрова рядна шістка розвиває 460 к.с. та 550 Нм.

У порівнянні з M2 першого покоління надбавка склала значні 90 к.с. (Модель M2 Competition, яка фактично замінила оригінальне купе, видавала 410 к.с. й ті ж 550 Нм). За замовчуванням мотор поєднується з восьмиступеневим автоматом M Steptronic, але опціонально доступна і шестиступенева механіка. Активний задній M-диференціал входить до стандартного оснащення.

На «механіці» нова BMW M2 розганяється до сотні за 4,1 секунди, з автоматом - на 0,2 секунди повільніше.





Опціональний пакет M Driver's дозволяє збільшити максимальну швидкість до 285 км/год. Також за доплату доступний набір M Race Track, що включає карбоновий дах (приблизно на 6 кг легше за стандартний), ковшеподібні сидіння та інтер'єрний декор із вуглепластику.

Водійський інтерфейс під керуванням операційної системи iDrive восьмого покоління включає 12,3-дюймову приладку та 14,9-дюймовий екран мультимедіа. У стандартне оснащення входять тризонний клімат-контроль та великий набір систем безпеки, опціонально доступні активний круїз-контроль з функцією stop&go, помічники водіння та паркування.

Ринковий дебют нової BMW M2 намічено на квітень 2023 року. Випускатимуть спорткар поруч зі звичайними 2-Series - на мексиканському заводі в Сан-Луїс-Потосі.



