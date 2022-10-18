Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ

Південнокорейська компанія Hyundai Motor розглядає можливість остаточного припинення своєї діяльності в Росії, яке може містити продаж там свого заводу.

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними джерел газети Dong-a Ilbo, Hyundai Motor нещодавно подала керівництву звіт з аналізом ситуації та майбутніх перспектив у Росії. Звіт Hyundai включає аналіз сценаріїв і наслідків продажу заводу в Росії, посилаючись на складне середовище для ведення нормальної фінансової діяльності.

У Hyundai Motor інформацію поки не коментують.

Hyundai Motor разом із дочірньою компанією Kia Corp входить до десятки найбільших світових автовиробників за обсягами продажів. Вона виробляє в Росії близько 200 тис. автомобілів на рік, що становить близько 4% її світових виробничих потужностей.

Робота на заводі Hyundai у Санкт-Петербурзі припинена з березня.