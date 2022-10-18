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Артур Еш
Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
11:16 18.10.2022 |
Південнокорейська компанія Hyundai Motor розглядає можливість остаточного припинення своєї діяльності в Росії, яке може містити продаж там свого заводу.
Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними джерел газети Dong-a Ilbo, Hyundai Motor нещодавно подала керівництву звіт з аналізом ситуації та майбутніх перспектив у Росії. Звіт Hyundai включає аналіз сценаріїв і наслідків продажу заводу в Росії, посилаючись на складне середовище для ведення нормальної фінансової діяльності.
У Hyundai Motor інформацію поки не коментують.
Hyundai Motor разом із дочірньою компанією Kia Corp входить до десятки найбільших світових автовиробників за обсягами продажів. Вона виробляє в Росії близько 200 тис. автомобілів на рік, що становить близько 4% її світових виробничих потужностей.
Робота на заводі Hyundai у Санкт-Петербурзі припинена з березня.
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