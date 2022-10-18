Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

11:08 18.10.2022 |

Транспорт

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Dacia Jogger на даний момент є найдоступнішим новим семимісним автомобілем на європейському ринку і вже отримав позитивні відгуки представників медіа та клієнтів.


Тим не менш, головним недоліком моделі завжди була відсутність чотирициліндрового двигуна в асортименті, і Dacia нарешті відповіла на критику, анонсувавши новий гібридний чотирициліндровий двигун.

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Фактично, румунський автовиробник пообіцяв, що додасть більш потужний двигун до модельного ряду Jogger, коли автомобіль був презентований приблизно рік тому.

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Тепер вже відомо, що Dacia представить Jogger Hybrid 140 на Паризькому автосалоні 2022 року, і, як випливає з назви, мотор матиме максимальну потужність 140 кінських сил (104 кіловати). Таким чином, це непогане збільшення порівняно з попереднім найпотужнішим агрегатом, 1,0-літровим трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 110 к.с. (81 кВт).

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Dacia не вдається в подробиці щодо точних характеристик нового гібридного двигуна, хоча за припущеннями, Jogger Hybrid 140 отримає 1,6-літрову електрифіковану силову установку від Renault Clio. У маленькому французькому хетчбеку двигун внутрішнього згоряння підтримується електродвигуном і вбудованим стартер-генератором для максимальної потужності 140 к.с. (104 кВт). Силовий агрегат поєднується з коробкою передач CVT, що передає потужність на передні колеса.

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Якщо Jogger справді отримає такі налаштування, це перетворить семимісний автомобіль на одну з найдосконаліших моделей Dacia, які зараз продаються.

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Jogger також є найдовшим і найпросторішим автомобілем у лінійці компанії з довжиною 4,55 метра і вантажним об'ємом 708 літрів у п'ятимісній конфігурації. Якщо скласти другий ряд сидінь, можна отримати вражаючу вантажну площу об'ємом 1819 літрів.

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Наступного тижня на Паризькому автосалоні 2022 року Dacia розкриє всі технічні деталі свого першого серійного гібрида. Приймання замовлень на електрифікований універсал-позашляховик відкриються на початку наступного року, а початок продажів заплановано на весну 2023 року. Перші поставки мають надійти не раніше літа наступного року.


Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 

Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6196
  0,0859
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес