Honda представила новий позашляховик Prologue

Honda продовжує диверсифікувати свій модельний ряд в залежності від ринку. В той час, як для європейського ринку представлений хетчбек Honda e, на американський виходить електричний кросовер Prologue, який анонсувався майже рік.

Новинка має надійти в продаж у 2024 році й базуватиметься на платформі Ultium, розробленій компанією General Motors й на якій також створені Cadillac Lyriq та Chevrolet Blazer EV.





Розроблений Honda Design Studio в Лос-Анджелесі, Prologue розміститься над CR-V у лінійці, де він буде розміщений поряд з Passport.

Позашляховик матиме величезну колісну базу в 3094 міліметри, що стало можливим завдяки використанню спеціальної архітектури електромобіля. До речі, згадані моделі GM мають однакову довжину колісної бази.

Для порівняння, розмір між осями нового CR-V становить 2701 мм, тоді як колісна база Passport становить 2820 мм.

Зайве говорити, що більша відстань між передніми та задніми колесами принесе дивіденди з точки зору простору для ніг. Honda зазначає, що Prologue має довжину 4877 мм, ширину 1989 мм і висоту 1643 мм.

На презентованих офіційних зображеннях показано, що модель отримала 21-дюймові колеса із шістьма гайками, й це не дивно, оскільки вищезгадані Blazer та Lyriq мають однакові налаштування.

Хоча нічого не повідомляється про вагу новинки, можна нагадати, що модель Cadillac, яка загалом довша на 119 мм, важить 2545 кг.

Крім цифр, Prologue має те, що Honda називає «нео-міцним» дизайном і пофарбований у North Shore Pearl, котрий представляє ексклюзивний колір.

Також можна помітити напис «HONDA» на дверях багажника, який замінює традиційний логотип H. Емблема «Elite» ззаду, ймовірно, вказує на рівень комплектації, тоді як «AWD» вказує на те, що автомобіль оснащено двомоторною установкою.

Інтер'єр відповідає останнім автомобільним тенденціям завдяки використанню двох великих екранів. Повністю цифрова панель приладів має розміри 11 дюймів і є стандартною комплектацією. Сенсорний екран інформаційно-розважальної системи трохи більший, на 11,3 дюйма, і не проковтнув клімат-контроль, оскільки Honda (на щастя) все ще встановлює фізичні кнопки та ручки для клімат-контролю.

Найближчими місяцями Honda поділиться більш детальною інформацією про Prologue 2024 року.