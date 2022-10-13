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Maserati представив нове покоління GranTurismo
14:05 13.10.2022 |
Після довгої рекламної кампанії італійський виробник Maserati представив GranTurismo нового покоління. Й хоча фотографій інтер'єру поки немає, вже відомо що купе матиме дві дуже різні комплектації: класичний спорткар із V6 та електричний автомобіль.
Трилітровий турбомотор Nettuno, вже знайомий за суперкаром MC20 (630 к.с. та 730 Нм) та кросовером Grecale (530 к.с. та 620 Нм) має в цьому випадку два варіанти форсування.
Для виконання Modena його налаштували на 496 к.с. та 600 Нм, а для Trofeo - на 558 к.с. та 650 Нм. Розгін до сотні займає 3,9 та 3,5 секунди, максимальна швидкість становить 302 км/год та 320 км/год відповідно. В обох випадках стандартним є повний привід із акцентом на задню вісь.
Maserati GranTurismo Folgore отримав одразу три 300-кіловатних електромотори - один спереду і два ззаду. Сукупна віддача 762 к.с. та 1350 Нм може бути повністю спрямована на задні колеса.
Джерелом живлення служить 800-вольтова T-подібна батарея ємністю 92,5 кіловат-години. Електромобіль розвиває 100 км/год за 2,7 секунд і може розігнатися до максимальних 320 км/год.
Всі три варіанти мають загальну архітектуру (частка алюмінію в конструкції перевищує 65 відсотків), тому Folgore не дісталося традиційного для електрокарів переднього багажника.
Maserati GranTurismo Modena, Trofeo та Folgore трохи відрізняються декором, електромобіль також можна впізнати за іншою решіткою та переднім бампером. Крім того, колісні диски були додатково оптимізовані з точки зору аеродинаміки, оскільки вона впливає на запас ходу.
Продажі стартують у другому кварталі 2023 року, першими стануть доступні бензинові версії. Ціни поки що не оголошені. Пізніше до купе приєднається новий Maserati GranCabrio, для якого запропонують й V6, й електромотори.
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