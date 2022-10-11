BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром

Німецький бренд BMW презентував оновлений родстер Z4 модельного 2023 року зі збільшеним переліком обладнання.

З оновленим зовнішнім виглядом, новими параметрами налаштування та більшою кількістю стандартного обладнання BMW Z4 2023 року дебютував онлайн та надійде в продаж у листопаді цього року.





Основним для BMW Z4 пропонуватиметься переглянутий пакет M Sport, який тепер є стандартним для комплектації Z4 sDrive30i. Ця комплектація поставляється з новими трисекційними повітрозабірниками в передньому бампері, як й в інших останніх моделях BMW M.

Подібні штрихи можна побачити ззаду, тоді як збоку присутні нові та більш рельєфні бічні пороги. Бічні повітрозабірники також мають новий дизайн, а набір додаткових 19-дюймових коліс M, розроблених виключно для родстера, завершує візуальні зміни.

Також представлені нові кольори екстер'єру, серед яких вперше металік Thundernight, синій металік Portimao та сірий металік Skyscraper. У 2023 модельному році дебютують ліхтарі M Shadowline, які постачаються як опція для теж опціональних адаптивних світлодіодних фар.

У салоні новий стандартний пакет M Sport для Z4 sDrive30i включає спортивні сидіння, шкіряне кермо M, педалі та підніжку M, а також панель приладів, оббиту шкірою SensaTec.

Лінійка двигунів залишається без змін і включає базову модель sDrive30i лише для США з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддувом потужністю 255 кінських сил (190 кіловат) і крутним моментом 400 Ньютон метрів, який надсилається виключно на задні колеса.

Найпопулярнішою моделлю продовжує залишатися Z4 M40i з 382 к.с. (285 кВт) та 500 Нм від 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна.

Ходили чутки про потенційну шестиступеневу механічну коробку передач для американського ринку, хоча, принаймні на даний момент, родстер продовжує використовувати восьмиступеневу автоматичну коробку передач для обох варіантів двигуна.

Незважаючи на повідомлення про те, що BMW може припинити випуск Z4 після 2025 року через його відносно низькі продажі, баварський бренд вважає досяжним показник у 55 000 проданих екземплярів, на яку має вийти родстер з моменту виходу на ринок у 2020 році.

Оновлений Z4 надійде в продаж в Америці у листопаді цього року зі стартовою ціною 52 800 доларів США за базову модель і 65 400 доларів США за M40i.